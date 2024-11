Bahia encara o rebaixado Cuiabá e busca a reabilitação para sonhar com vaga na Libertadores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/11/2024 - 6:30 Para compartilhar:

Sem vencer há sete jogos, o Bahia tem uma boa chance de se reabilitar no Brasileirão para continuar com chances de garantir uma vaga na Copa Libertadores de 2025. Fora de casa, enfrenta o já rebaixado Cuiabá, na Arena Pantanal, na capital mato-grossense, neste sábado, às 19h30, em duelo válido pela 36ª e antepenúltima rodada. Atualmente, segundo os cálculos do Departamento de Matemática da UFMG, o Bahia tem 33% de chances de chegar ao principal objetivo do ano. Apesar de aparecer na oitava colocação com 47 pontos, o time baiano vem de um longo jejum.

O retrospecto como visitante também não é nada animador, já que perdeu os últimos cinco jogos que fez fora de Salvador. Além disso, aguarda a final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo, para que o G-7 se transforme em G-8, e ele fique dentro da zona de classificação pelo menos para a Pré-Libertadores do próximo ano.

De outro lado, o Cuiabá acabou rebaixado no meio de semana, mesmo sem entrar em campo, com a vitória do Juventude em cima do Atlético-MG, por 3 a 2. Com isso não tem mais chances de se salvar e conheceu seu primeiro rebaixamento em sua recente história. Atualmente é o 19º com 30 pontos. Assim como o rival, vive uma longa seca de vitórias: oito jogos sem vencer e três derrotas seguidas atuando como mandante.

O técnico Bernardo Franco tem alguns problemas para definir o time titular do Cuiabá. O zagueiro Bruno Alves e o volante Filipe Augusto levaram o terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 contra o Juventude e agora cumprem suspensão.

Além deles, o atacante André Luís irá passar por cirurgia na coluna para corrigir hérnia de disco na região lombar e o centroavante Derik Lacerda, com lesão de grau 1 no posterior da coxa esquerda, também estão de fora. No mais, o comandante pode aproveitar esses últimos jogos sem grandes ambições para fazer alguns testes visando a próxima temporada.

Do outro lado, Rogério Ceni também tem baixas para armar o Bahia. O zagueiro David Duarte e o lateral esquerdo Iago Borduchi seguem entregues junto ao departamento médico em recuperação de lesões.

O volante Rezende e o meio-campista Thaciano também são baixas, já que treinaram em separado em uma atividade física e técnica. Por outro lado, o atacante Rafael Ratão vem treinando normalmente após se recuperar de lesão e tem chances de começar a partida no time titular.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ X BAHIA

CUIABÁ – Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Fernando Sobral e David; Cafu (Jadson), Isidro Pitta e Clayson. Técnico: Bernardo Franco.

BAHIA – Adriel; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Rafael Ratão (Lucho Rodríguez) e Ademir. Técnico: Rogério Ceni

ÁRBITRO – Davi de Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO – 19h30.

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).