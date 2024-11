Bahia empata nos acréscimos contra o Athletico-PR, mas sai vaiado da Arena Fonte Nova

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/11/2024 - 18:27 Para compartilhar:

Com emoção até o fim, Bahia e Athletico-PR empataram por 1 a 1 na tarde deste domingo pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), o time baiano teve as principais chances, mas viu o adversário abrir o placar no segundo tempo com Nikão. Nos acréscimos, porém, evitou o pior ao empatar com Biel.

Apesar do ponto somado, o Bahia não vence desde setembro, o que provocou vaias da torcida após o apito final. Já são sete jogos de jejum, com dois empates e cinco derrotas. Com 47 pontos, o time está em oitavo lugar, fora do G-7, zona de classificação à Libertadores. O sétimo colocado é o Cruzeiro, também com 47, mas com melhor saldo de gols (2 a 0).

O Athletico-PR está há três jogos invicto, já que vinha de duas vitórias seguidas, embora o sentimento do empate no fim seja ruim. Como visitante, não vence há oito partidas, sendo três empates e cinco derrotas. O time aparece em 13º lugar com 41 pontos, quatro a mais do que o Criciúma, que abre a zona de rebaixamento (Z-4), em 17º com 37.

Nos primeiros minutos, o Bahia assustou com jogada em velocidade de Ademir. Ele recebeu enfiada, se antecipou ao zagueiro e chutou cruzado e rasteiro, mas Mycael defendeu. Cauly também arriscou finalização de primeira dentro da área, mas a bola subiu muito. Em outro rebote, Jean Lucas chutou com perigo da meia-lua, mas novamente para fora.

O Athletico conseguiu responder quando Esquivel foi acionado na esquerda. Ele cruzou e Nikão se adiantou ao zagueiro, completando de carrinho, mas por cima. O Bahia, porém, seguia com as chances mais perigosas. Após boa jogada, Cauly tocou para Everton Ribeiro, que chutou rasteiro, mas fraco.

Na volta para o segundo tempo, o Bahia novamente quase abriu o placar em cobrança de falta. Luciano Rodríguez bateu no ângulo, mas Mycael se esticou todo para defender. O time tricolor seguiu rondando a área paranaense, mas pecava nas finalizações. Levou real perigo após Everton Ribeiro cruzar e Ademir dar uma leve desvio de cabeça, mas a bola parou na trave.

Mas quem realmente aproveitou a chance e abriu o placar foi o Athletico-PR, aos 16 minutos. Cuello foi acionado na esquerda e fez bela jogada individual, invadindo a área até a linha de fundo. Ele rolou para trás e Nikão, na marca do pênalti, finalizou para fazer 1 a 0.

Logo depois, o Bahia teve boa oportunidade para empatar, mas Luciano Rodríguez, de frente para o gol, parou em Mycael, que fez grande defesa. Depois, Gabriel Xavier desviou cobrança de escanteio e a bola tinha endereço, mas bateu no peito de Leo Godoy.

O Athletico teve grande chance para matar o jogo aos 44, quando Emersonn saiu na cara do goleiro pela esquerda da área. Ele tinha opção de tocar para Christian, livre no meio, mas chutou para a defesa do goleiro. Se marcasse o gol, o VAR entraria em ação por possível impedimento em lance bem complicado.

O castigo veio aos 48 minutos com o empate do Bahia. Após jogada de escanteio, Everaldo ficou com o rebote e chutou cruzado. Na pequena área, Biel desviou de carrinho e marcou o gol, que precisou ser revisado e confirmado pelo VAR. Apesar de mais alguns minutos de acréscimos, a partida terminou mesmo empatada.

Na 36ª e antepenúltima rodada, o Bahia volta a campo no próximo sábado, às 19h30, quando visita o Cuiabá na Arena Pantanal na capital mato-grossense. No dia seguinte, às 18h30, o Athletico recebe o Fluminense na Ligga Arena, em Curitiba (PR).

FICHA TÉCNICA:

BAHIA 1 X 1 ATHLETICO

BAHIA – Adriel; Gilberto (Biel), Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas (Carlos de Pena), Everton Ribeiro e Cauly (Everaldo); Luciano Rodríguez e Ademir (Tiago). Técnico: Rogério Ceni.

ATHLETICO – Mycael; Leo Godoy, Belezi, Gamarra e Esquivel; Felipinho (João Cruz), Gabriel e Zapelli (Christian); Nikão (Fernando), Pablo (Emersonn) e Cuello (Fernandinho). Técnico: Lucho González.

GOLS – Nikão, aos 16, e Biel, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Gabriel Xavier (Bahia). Mycael e Fernando (Athletico).

ÁRBITRO – Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

RENDA – R$ 816.275,00.

PÚBLICO – 25.768 pagantes (26.307 presentes).

LOCAL – Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).