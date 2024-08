Bahia e Vitória se reencontram no Brasileirão em sexto ‘Ba-Vi’ da temporada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/08/2024 - 5:00 Para compartilhar:

A 22ª rodada do Campeonato Brasileiro contará com alguns clássicos e um deles é o tradicional “Ba-Vi”, entre Bahia e Vitória. Eles se enfrentam neste domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). No primeiro turno, o clássico terminou empatado por 2 a 2. Antes aconteceram outros quatro confrontos na temporada, com um triunfo para o Bahia, dois para o Vitória e um empate.

O Bahia chega muito motivado após eliminar o Botafogo e avançar às quartas de final da Copa do Brasil. No Brasileirão, porém, depois de um bom início, o time oscilou. Já são cinco jogos sem vencer, sendo dois empates e três derrotas, a última delas contra o Fluminense, por 1 a 0, fora no Rio de Janeiro. O mau momento também se refletiu nos jogos em casa. Após sete vitórias seguidas nas rodadas iniciais, perdeu duas e empatou uma, totalizando dez jogos.

O técnico Rogério Ceni elogiou a evolução do time diante do Botafogo, mas ainda quer mais. “Acho que o time fez uma partida melhor do que nos últimos jogos, mas ainda com defeitos. Foi uma grande classificação, mas ainda precisamos ganhar no Brasileiro. Vai ser um jogo duro contra o Vitória, que melhorou recentemente.”

Ceni não poderá contar com Ademir e Gilberto, que seguem em tratamento de lesões musculares. Rezende, que voltou a treinar após lesão, ainda é dúvida, assim como Nico Acevedo, que faz trabalho de reabilitação física.

Depois de quatro derrotas seguidas, o Vitória reagiu e superou Palmeiras, por 2 a 0, e Cuiabá, por 1 a 0, em seus dois últimos jogos. Assim, saltou para 21 pontos, em 15º lugar, fora da zona de rebaixamento. O objetivo é continuar fora da zona de rebaixamento.

Uma das novidades é o próprio técnico Thiago Carpini, que estava suspenso. Ele terá uma dor de cabeça porque o meia Matheusinho, peça-chave no elenco, levou o terceiro cartão amarelo. O mais cotado para assumir a vaga é Jean Mota, que voltou a treinar normalmente nesta semana junto com o também meia Léo Naldi. A outra opção é Filipe Machado.

O auxiliar Estephan Dijan lamentou a ausência de Matheusinho, mas depositou confiança no elenco. “Precisava dele em campo, são situações que não podemos controlar. É um desfalque importante, mas temos peças que podem ajudar e vamos pensar na melhor opção.”

FICHA TÉCNICA:

BAHIA X VITÓRIA

BAHIA – Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cauly, Everaldo e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni.

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e PK; Luan Vinícius, Ricardo Ryller, Willian Oliveira e Jean Mota; Janderson e Osvaldo. Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO – Bráulio Da Silva Machado (SC).

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).