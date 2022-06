Bahia e Sport duelam na Arena Fonte Nova pela vice-liderança da Série B

A 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será encerrada com um grande jogo nesta quarta-feira, às 21h30. Bahia e Sport jogam na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), em duelo que vale nada menos do que a vice-liderança.







O Bahia vem de vitória, por 2 a 1, diante do Criciúma. Com isso, alcançou 19 pontos, iniciando a rodada em segundo lugar, atrás apenas do Cruzeiro. O time aposta na força como mandante e busca a sexta vitória para manter os 100% de aproveitamento. Na manhã de terça-feira, o Bahia divulgou que mais de 25 mil ingressos já haviam sido vendidos. No último jogo, mais de 33 mil estiveram presentes.

Na última rodada, o Sport venceu a Ponte Preta, por 2 a 1, de virada. Chegou a 18 pontos e iniciou a rodada em terceiro. Como visitante, o time pernambucano tem uma vitória, três empates e uma derrota.

Para manter a boa sequência, o técnico Guto Ferreira tem dúvida na escalação do Bahia. Isso porque o volante Rezende, com dores na coxa, não participou do treino. O zagueiro Ignácio é desfalque certo por ter sido expulso e dará lugar a Didi.

O técnico Gilmar Dal Pozzo não deve mudar o Sport. Ray Vanegas, Luciano Juba e Wiliam Oliveira eram os pendurados do último jogo, mas não foram advertidos. Apenas o meia Denner, com uma pubalgia (dores no abdômen e virilha), segue fora. Dal Pozzo destacou a evolução do time e elogiou o sistema defensivo do Sport, a esperança de não sofrer gols em Salvador.