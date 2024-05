Bahia e Red Bull Bragantino travam briga direta pelo G-4 no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/05/2024 - 7:30 Para compartilhar:

A briga na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro terá mais um capítulo neste domingo, às 18h30. Em bons momentos, Bahia e Red Bull Bragantino duelam na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), por vaga no G-4.

Há quatro jogos invicto, o Bahia vem de duas vitórias seguidas, alcançando dez pontos. Superou o Grêmio, por 1 a 0, em casa, e o Botafogo, por 2 a 1, no Engenhão. A campanha do Bahia dentro de casa nesta temporada merece destaque. Já foram 15 jogos, com 13 vitórias, um empate e apenas uma derrota, no primeiro jogo, em 17 de janeiro. No Brasileirão, além do Grêmio, também superou o Fluminense por 2 a 1.

Para este duelo, o time continua sem o lateral-esquerdo Ryan e o meio Acevedo, lesionados. Desta maneira, o técnico Rogério Ceni indicou a utilização dos 11 jogadores que iniciaram o jogo contra o Botafogo, no Rio. Recuperado após uma cirurgia no nariz, o zagueiro Victor Cuesta está à disposição, mas deve seguir no banco de reservas, com a defesa sendo formada com Gabriel Xavier e Kanu.

Ceni destacou o planejamento no começo da temporada e comemorou poder repetir a escalação. “Valeu a pena ter passado janeiro e fevereiro trocando oito jogadores por jogo. Estamos sem lesões musculares. Fico feliz porque a rodagem no elenco é o que nos possibilita repetir a equipe.”

O Red Bull Bragantino é um dos times invictos no Brasileirão e soma nove pontos. Entretanto, vem de dois empates: Fortaleza, fora, e Flamengo, em casa, ambos por 1 a 1. Na quinta-feira bateu por 2 a 1 o Racing-ARG pela Copa Sul-Americana e, segundo seu técnico Pedro Caixinha, “toda vitória reforça a confiança dos jogadores”.

Como visitante, o retrospecto não é tão bom na temporada, já que vem de quatro derrotas e três empates. Ao todo, são 13 jogos, quatro vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

Pedro Caixinha não tem desfalques. Alguns jogadores, porém, seguem no departamento médico: o lateral-direito Andres Hurtado, os volantes Raul e Nathan Camargo, e o meia-atacante Bruno Gonçalves.

O treinador precisa se preocupar ainda com o desgaste físico, mas, neste momento, Caixinha deixou o torneio continental para trás e garantiu concentração máxima no Bahia. “Era muito importante ganhar do Racing, mas nosso foco agora está na partida contra o Bahia. É preparar muito bem a equipe para o jogo. O Bahia está muito bem organizado.”

FICHA TÉCNICA

BAHIA X RED BULL BRAGANTINO

BAHIA – Marcos Felipe; Árias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Éverton Ribeiro, Cauly e Jean Lucas; Everaldo e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni.

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Pedro Henrique, Eduardo Santos e Luan Cândido; Nathan Mendes, Eric Ramires, Gustavinho e Juninho Capixaba; Vitinho, Eduardo Sasha e Henry Mosquera. Técnico: Pedro Caixinha.

ÁRBITRO – Gustavo Ervino Bauermann (SC).

HORÁRIO – 18h30.

LOCAL – Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).