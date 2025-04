Bahia e Internacional se reencontram na Copa Libertadores após 36 anos

O primeiro duelo entre brasileiros na Copa Libertadores acontecerá nesta quinta-feira, quando a partir das 19h, Bahia e Internacional se enfrentam na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela primeira rodada da fase de grupos da competição continental. As duas equipes aparecem no Grupo F, que ainda conta com Atlético Nacional-COL e Nacional-URU.

O Bahia, comandado por Rogério Ceni, retorna à fase de grupos da Libertadores após 36 anos, reencontrando justamente o time que o eliminou na edição de 1989, quando caiu para o Internacional nas quartas de final. Agora, embalado pelo título do Campeonato Baiano e um bom início de temporada, o grupo quer reescrever sua história na América do Sul.

O elenco se apresentou na terça-feira, após empatar por 1 a 1 com o Corinthians na estreia do Campeonato Brasileiro. O meio-campista Michel Araujo segue em tratamento de lesão e é dúvida. Apesar disso, a base da equipe deve ser mantida para esse duelo tão aguardado pelos torcedores baianos. O experiente meia Everton Ribeiro, expulso na estreia do Brasileirão, está confirmado porque se trata de uma competição distinta.

O lateral-direito Gilberto, autor do gol na estreia, destacou a importância deste novo confronto: “A expectativa é enorme, tanto para nós jogadores quanto para a torcida. Tivemos a experiência da pré-Libertadores, o que nos ajudou a sentir o clima da competição. Sabemos da dificuldade, mas temos potencial para conquistar um grande resultado, ainda mais com o apoio da nossa torcida.”

Do outro lado, o Internacional chega como único time brasileiro invicto em 2025. Com uma série de 13 jogos sem derrotas, sendo nove vitórias e quatro empates, quer iniciar sua 16ª participação na Libertadores com o pé direito. Bicampeão da competição, o Internacional também conquistou recentemente o Campeonato Gaúcho, consolidando sua força na temporada.

Apesar do bom momento, o técnico Roger Machado terá desfalques importantes. O goleiro Rochet, os zagueiros Gabriel Mercado, Clayton e Victor Gabriel, o lateral Bruno Gomes, o meio-campista Gustavo e os atacantes Gabriel Carvalho, Bruno Tabata e Lucca estão fora por lesão.

Com isso, a formação que enfrentou o Flamengo no empate por 1 a 1 na estreia do Brasileirão,no Maracanã, deve ser mantida, com Anthoni assumindo o gol na ausência de Rochet. Ele se lesionou após levar um chute na mão, atingindo justamente o dedo em que usava sua aliança.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X INTERNACIONAL

BAHIA – Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

INTERNACIONAL – Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Vitinho e Borré. Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO – Piero Maza (CHI).

HORÁRIO – 19h.

LOCAL – Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).