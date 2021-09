Bahia e Bragantino ficam no empate na Arena Fonte Nova

Bahia e Bragantino ficaram no empate na noite deste domingo pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão de Aço e o Massa Bruta empataram na Arena Fonte Nova, em Salvador, por 1 a 1 em resultado que pouco ajuda as equipes na sequência da disputa do Brasileirão. Os donos da casa marcaram com o atacante Hugo Rodallega enquanto o também atacante Ytalo foi o artilheiro dos visitantes.

>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS

O empate em casa atrapalhou os planos do Bahia de se afastar da zona de rebaixamento. Agora com 23 pontos somados, a equipe de Diego Dabove segue na 14ª posição e apenas dois pontos na frente do América-MG, primeiro time dentro do Z4.

A igualdade no placar na Arena Fonte Nova levou o Bragantino aos 34 pontos e garantiu ao time de Maurício Barbieri dormir neste sábado dentro do G4 do Brasileirão, na quarta posição.

Primeiro tempo:

O primeiro grande lance do jogo saiu logo aos oito minutos e quase resultou em gol. Cuello recebeu pela esquerda e chutou colocado buscando o ângulo do Bahia. O gol só não saiu graças a um tapa dado pelo goleiro Mateus Claus que colocou a bola no travessão dos donos da casa.

Aos 38 minutos o Bragantino chegou novamente com perigo. Jadsom Silva recebeu dentro da área e soltou uma bomba para mais uma boa defesa de Mateus Claus.

Perto do fim do primeiro tempo, o Bahia levou perigo aos 44 minutos e deu trabalho para o goleiro Cleiton. Após bom lance pela esquerda, Óscar Ruíz finalizou dentro da área rasteiro para boa defesa do arqueiro do Massa Bruta.

Segundo tempo:

O primeiro lance de perigo da segunda etapa foi dos donos da casa. Logo aos quatro minutos, Óscar Ruíz ganhou da defesa do Bragantino no alto e cabeceou no contrapé de Cleiton, que fez uma defesa fenomenal. No rebote, o arqueiro dividiu com Rodallega e trabalhou novamente para evitar o gol do Esquadrão de Aço.

Aos 12 minutos o Bragantino chegou pela primeira vez na segunda etapa. Ytalo carregou e arriscou de fora da área, mas a bola saiu à esquerda da meta de Mateus Claus.

Os donos da casa assustaram novamente aos 14 minutos. Rodallega viu o goleiro Cleiton adiantado e chutou do meio de campo, mas a bola saiu por cima da meta do Bragantino.







Aos 16 minutos um gol de placa foi anotado na Arena Fonte Nova. Nino Paraíba cruzou na área e encontrou o centroavante Hugo Rodallega na segunda trave, que acertou um lindo voleio para abrir o placar em Salvador.

O empate dos visitantes saiu aos 24 minutos. Cuello ajeitou para Ytalo, que dominou e chutou para igualar o placar na Arena Fonte Nova.

O Bragantino quase virou o placar aos 33 minutos em um lance de sorte. Helinho chutou da entrada da área, a bola desviou e caiu no contrapé de Mateus Claus, que se recuperou no lance e tirou a bola para escanteio.

E MAIS:

FICHA TÉCNICA

BAHIA X BRAGANTINO:

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Data e hora: 18/09/2021 – 21h (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA-GO) e Bruno Raphael Pires (FIFA-GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Cartões amarelos: Hugo Rodallega (BAH); Aderlan, Jadsom Silva, Cleiton, Gabriel Novaes (BGT)

GOLS: Hugo Rodallega (16’/2°T) (1-0), Ytalo (24’/2°T) (1-1)

BAHIA (Técnico: Diego Dabove)

ESCALAÇÃO: Mateus Claus; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Lucas Araújo (Edson, aos 38/2ºT), Lucas Mugni e Daniel (Luizão, aos 31/2ºT); Óscar Ruiz (Maycon Douglas, aos 30/2ºT), Hugo Rodallega (Rodriguinho, aos 38/2ºT) e Isnaldo (Gilberto, aos 30/2ºT).

BRAGANTINO (Técnico: Maurício Barbieri)

ESCALAÇÃO: Cleiton; Aderlan (Weverton, aos 31/2ºT), Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Jadsom Silva (Weverson, aos 38/2ºT), Eric Ramires e Vitinho (Gabriel Novaes, aos 14/2ºT); Helinho, Ytalo e Cuello (Emiliano Martínez, aos 31/2ºT).

E MAIS:

Veja também