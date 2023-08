Bahia e América-MG se enfrentam em Salvador em jogo de desesperados no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/08/2023 - 7:40 Compartilhe

Em busca de recuperação na temporada, Bahia e América-MG se enfrentam neste domingo, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ocupando a zona de rebaixamento, os dois clubes necessitam da vitória para reagir na competição. Com o apoio da torcida, o time baiano pode retomar o caminho das vitórias e deixar o Z-4, com 15 pontos em 17º, enquanto o time mineiro tenta pontuar para ensaiar uma saída da zona de perigo, em 19º com 10.

O Bahia não vence um jogo desde o dia 21 de junho, quando derrotou o Palmeiras, na Fonte Nova, por 1 a 0. Nas últimas oito partidas, foram três derrotas e cinco empates. Além da presença no Z-4, o desempenho recente levou o Bahia para a eliminação na Copa do Brasil e ao ambiente de desconfiança com o trabalho do técnico português Renato Paiva.

Tentando virar a chave da temporada, o Bahia terá o retorno do zagueiro Kanu. Os novos contratados Camilo Candido, Léo Cittadini e Rafael Ratão também estão disponíveis. Um dos principais jogadores no início do ano, o atacante Biel está em fase final de recuperação de lesão e não joga.

Cotado para ser titular, o atacante Ademir, ex-América-MG, falou sobre a pressão sofrida pelo técnico Renato Paiva. “A gente sabe que no futebol brasileiro é assim, pressão, seja no treinador e jogador. A melhor forma é vencer os jogos. É ter o entendimento de fazer o nosso melhor para tirar o time nessa situação”, avaliou.

O América-MG vive uma temporada de altos e baixos. Acumulando resultados ruins no Campeonato Brasileiro, o clube está nas oitavas de final da Sul-Americana após goleada diante do Colo-Colo. O time mineiro também foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil após abrir vantagem contra o Corinthians e perder a vaga nos pênaltis. Competitivo nas copas, o América não vence pelo Brasileirão desde o dia 3 de junho, quando aplicou 2 a 0 no Corinthians.

O técnico Vagner Mancini também chega pressionado para o confronto. Ele, ao contrário, demonstra tranquilidade. Depois de poupar alguns titulares no confronto diante do Red Bull Bragantino pela Copa Sul-Americana, que terminou igual em 1 a 1, Mancini deve entrar com força máxima em Salvador.

“Eu não me sinto pressionado. De forma alguma. As vaias são dos mesmos torcedores que, há dois meses, aplaudiam a gente. Isso faz parte da esfera do futebol. Se o torcedor vem e espera que a equipe ganhe, ele vai extravasar. Isso é normal. Nós reconhecemos o momento de cada um. Tudo isso é um pacote que está no Brasileiro. Sabemos que temos times para não estar ali”, disse Mancini sobre o momento do time mineiro.

O técnico ainda não poderá contar com os jogadores Ricardo Silva, Adyson, Aloísio, Danilo Avelar e Dadá Belmonte. Os atletas se recuperam de lesão e estão vetados pelo departamento médico do clube mineiro.

