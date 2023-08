Bahia domina o Red Bull Bragantino e inicia o returno com goleada na Fonte Nova

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/08/2023 - 18:38 Compartilhe

O Bahia viveu uma tarde dos sonhos neste domingo, na Arena Fonte Nova. Diante do Red Bull Bragantino, o time nordestino dominou o duelo praticamente os 90 minutos e goleou o time paulista por 4 a 0 pela 20ª rodada, na abertura do returno do Campeonato Brasileiro. Resende, Vitor Hugo, Vinícius Mingotti e Cauly, foram os autores dos gols, que manteve o Bahia fora da zona de rebaixamento.

Com a goleada, o Bahia segue como primeiro time fora da zona da degola, em 16º, com 21 pontos, empatado com o Santos, que superou o Grêmio por 2 a 1, de virada. O time paulista abre a zona de rebaixamento, em 17º, devido ao saldo de gols: -3 a -11.

O Red Bull Bragantino, por sua vez, vê seu posto no G-6 ameaçado. No momento é justamente o sexto colocado, com 32, mas pode ser ultrapassado pelo Athletico-PR, que é o sétimo na tabela com 31 e fecha a rodada na segunda-feira contra o Goiás.

Atuando em casa e precisando do resultado para seguir se fora da zona de rebaixamento, o Bahia começou o duelo pressionando o Red Bull Bragantino no campo de defesa e abriu o placar com oito minutos. Cauly cobrou escanteio, a bola ficou viva na área e sobrou para Resende, que chutou no canto para marcar. O gol deixou o jogo movimentado, obrigando o Red Bull Bragantino sair para o ataque.

Buscando o empate, o time paulista chegou duas vezes com o atacante uruguaio Thiago Borbas, que parou no goleiro Marcos Felipe, que manteve o Bahia em vantagem. Os donos da casa tiveram uma grande chance com Thaciano, mas o volante perdeu o gol quase na pequena área. O jeito para o Bahia foi fazer valer a bola parada. Em novo escanteio cobrado por Cauly, Vitor Hugo subiu para cabecear e marcar o segundo aos 37. O Bahia chegou a fazer o terceiro com Vinicius, porém foi anulado por impedimento.

Após o intervalo, o Red Bull Bragantino voltou modificado e chegou a ter mais posse de bola nos minutos iniciais, mas foi o Bahia que fez o terceiro. Em contra-ataque rápido, Ademir serviu Vinicius Mingotti, que só empurrou para as redes, aos 14. Com o triunfo encaminhado, o Bahia ficou na retaguarda e explorando os espaços transformou o resultado em goleada. Everaldo cruzou rasteiro e Cauly bateu no canto, fechando o placar, aos 38 minutos.

A dupla volta a campo pelo Brasileiro no domingo. Às 11h, o Red Bull Bragantino recebe o Cuiabá, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Mais tarde, às 16h, o Bahia visita o Botafogo, no Engenhão, no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 4 X 0 RED BULL BRAGANTINO

BAHIA – Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cândido (Matheus Bahia); Rezende (Acevedo), Thaciano e Cauly; Ademir (Everaldo), Rafael Ratão (Yago Felipe) e Vinicius Mingotti (Vitor Jacaré). Técnico: Renato Paiva.

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Aderlan (Andrés Hurtado), Luan Patrick, Léo Ortiz (Lucas Rafael) e Luan Cândido; Matheus Fernandes, Jadsom Silva (Matheus Gonçalves) e Gustavinho; Bruninho (Vitinho), Sorriso e Thiago Borbas (Alerrandro). Técnico: Pedro Caixinha.

GOLS – Resende, aos oito e Vitor Hugo, aos 37 minutos do primeiro tempo. Vinícius Mingotti, aos 14, e Cauly, aos 38 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Kanu e Resende (Bahia); Aderlan, Andrés Hurtado, Matheus Gonçalves e Jadsom Silva (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO – Arthur Gomes Rabelo (ES).

RENDA – R$ 1.127.430,00.

PÚBLICO – 38.451 torcedores.

LOCAL – Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).





Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias