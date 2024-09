Bahia defende posição no G-6 do Brasileiro diante do Criciúma lutando pela permanência

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/09/2024 - 5:30 Para compartilhar:

Depois de iniciar o Campeonato Brasileiro entre os líderes, o Bahia viu que seu patamar é a briga por uma vaga na Copa Libertadores de 2025. Defendendo seu lugar no G6 – zona de classificação para a pré-Libertadores – o time de Rogério Ceni recebe o Criciúma, neste domingo, às 18h30, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Bahia é justamente o sexto colocado, com 42 pontos, empatado em números com o Cruzeiro e Internacional, mas levando vantagem nos critérios de desempates. O time baiano quer esquecer a goleada sofrida para o rival Fortaleza, por 4 a 1, na última rodada.

Já o Criciúma quebrou um jejum de três jogos sem vencer ao bater o Grêmio, por 2 a 1, em Porto Alegre (RS) no duelo direto e atrasado e ganhou terreno na luta contra o rebaixamento. O time catarinense subiu para o 13º lugar, com 32 pontos, a quatro do Corinthians, que abre a zona de queda, com 28.

Outro aspecto que serve de motivação para o Bahia é o retrospecto frente ao adversário. Jogando em Salvador, o time jamais perdeu para o Criciúma, são 11 jogos, com seis vitórias e cinco empates. Além disso, os times se enfrentaram na Copa do Brasil, com o time baiano se classificando para as oitavas de finais.

Para o duelo, o técnico Rogério Ceni terá o retorno do zagueiro Kanu, que cumpriu suspensão na última rodada. Outra novidade é o retorno do meia uruguaio Nicolás Acevedo, liberado pelo departamento médico. A dúvida fica por conta do volante Rezende e o atacante Biel, que estão em transição física e têm chances mínimas de serem relacionados para o confronto.

Um dos líderes do elenco, o goleiro Marcos Felipe afirma que a goleada para o Fortaleza não abalou o grupo, que segue firme na busca por uma vaga na Libertadores: “Nós sentimos a derrota, sentimos que não fizemos um bom jogo, mas isso não deixa o elenco abalado. Estamos fortes mentalmente e estamos trabalhando, corrigindo para poder conseguirmos um resultado positivo no domingo”, disse o goleiro.

O técnico Cláudio Tencati terá a volta do atacante Bolasie, retornando de suspensão. Ele foi substituído por Arthur Caíke, que marcou um dos gols da vitória sobre o Grêmio, deixando mais uma dúvida para Tencati.

Já os volantes Newton, Ronald e o meia Matheusinho estão suspensos. O goleiro reserva Matheus Teixeira também está fora por pertencer ao Bahia. Higor Meritão e Patrick de Paula brigam pela vaga de volante, enquanto Marquinhos Gabriel assume o setor criativo.

Após ficar ameaçado pelo rebaixamento, o técnico Tencati reafirmou o objetivo pela permanência no time catarinense: “É muita conversa individual, mobilização de todos, não é só o Tencati. Toda a comissão técnica, o staff, dando todo o suporte para os atletas para gente manter o foco, sempre tenho dito para eles: força, foco e fé. Manter as convicções daquilo que a gente tem que fazer para os objetivos”, disse o comandante.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X CRICIÚMA

BAHIA – Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

CRICIÚMA – Gustavo; Dudu, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Higor Meritão (Patrick de Paula), Fellipe Mateus e Marquinhos Gabriel; Bolasie e Allano (Arthur Caíke). Técnico: Cláudio Tencati.

ÁRBITRO – Edina Alves Batista (FIFA-SP).

HORÁRIO – 18h30.

LOCAL – Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).