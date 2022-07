Bahia dá fim em jejum e vence Náutico pela Série B Com derrota, Náutico piora situação na tabela, ficando na zona de rebaixamento







Nesta sexta-feira (29), o Bahia venceu, por 3 a 0, o Náutico. Os times se enfrentaram pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ignácio, Davó e Everton balançaram as redes. Com o resultado, o Tricolor fica na 3ª colocação, com 37 pontos. Já o Náutico segue na 19ª.

DOMÍNIO…

O Bahia entrou com tudo em campo e dominou a partida, criando boas oportunidades. No entanto, não conseguiram concluir em gol. Enquanto isso, o Náutico teve mais posse de bola, mas poucas chegadas ao ataque.

Aos 8, o Tricolor chegou com perigo com Emerson Santos, que bateu com força. A bola beijou o travessão de Lucas Perri. Aos 26, o Bahia tentou com Rodallega, que mandou para fora. Sem outras chances, o jogo terminou no empate.

GOLS…

O Bahia entrou em campo com tudo e colocou pressão na equipe visitante. Em pouco tempo, o time assustou com Vitor Jacaré. O gol, de fato, saiu aos 25. Em cruzamento na grande área, Ignácio ficou na frente com o goleiro e tocou com o pé direito.

O Náutico quase empatou com um gol olímpico, com Souza. Aos 29, Davó entrou na área, driblou o goleiro e tocou de canhota para o fundo das redes. No final, aos 38, Everton recebeu e mandou na saída de Lucas Perri.

E MAIS:

FICHA TÉCNICA

Bahia x Náutico

Local: Arena Fonte Nova8, em Salvador (BA)

Data e hora: 29/07/2022 – 19h (de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa/SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Cartões amarelos: Davó (Bahia); Jean Carlos (Náutico)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Ignácio, aos 25’/2°T (1-0); Davó, aos 29’/2ºT (2-0); Everton, aos 38’/2ºT (3-0)

BAHIA (Técnico: Enderson Moreira)



Mateus Claus; André, Ignácio, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Rezende, Emerson Santos (Miqueias, aos 39‘/2°T) e Warley (Davó, aos 0‘/2°T); Raí Nascimento (Vitor Jacaré, aos 0‘/2°T), Copete (Everton, aos 21’/2ºT) e Rodallega (Patrick Verhon, aos 44‘/2°T).

NÁUTICO (Técnico: Elano)



Lucas Perri; Thiago Ennes João Paulo, Bruno Bispo e João Lucas; Jobson (Ralph, aos 20’/2ºT), Victor Ferraz (Luis Phelipe, aos 21’/2ºT) e Souza; Jean Carlos, Kieza e Geuvânio.

E MAIS: