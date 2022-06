Bahia comunica a demissão do técnico Guto Ferreira Treinador teve encerrada a sua terceira passagem no Esquadrão depois de oito meses

Nas primeiras horas deste domingo (26), o Bahia publicou em seu site oficial a demissão do técnico Guto Ferreira menos de um dia depois do revés frente ao Novorizontino, pela Série B. Além dele, saem também do clube ou auxiliares Alexandre Faganello e André Luis bem como o preparador físico Valdir Jr.





A derrota em questão foi a terceira seguida na temporada do Esquadrão, tendo antes sido superado pela Chapecoense e pelo Athletico-PR, esse pela Copa do Brasil.

Segundo o jornalista Darino Sena, apesar do bom início de campanha na segunda divisão, a sequência recente acabou dando ênfase a insatisfação que já existia na diretoria em relação ao trabalho diário bem como a qualidade do futebol apresentado pela equipe.

Desta forma, a terceira passagem do treinador de 56 anos pelo tricolor que começou em outubro do ano passado se encerra com a marca de 47 partidas onde conseguiu 20 triunfos, 10 empates e outros 17 resultados negativos.

