Bahia começa Copa do Nordeste derrotando Salgueiro

O Bahia venceu o Salgueiro, fora de casa, por 3 a 2, na estreia das duas equipes na Copa do Nordeste de 2021. O Tricolor baiano, que encerrou a disputa do Campeonato Brasileiro na última quinta-feira (25), levou a campo um time formado por jovens, mas mesmo assim superou o atual campeão pernambucano. Marcaram pelo Bahia: Ronaldo, Bruno Camilo e Marcelo Ryan. Leozão e Thomas Anderson descontaram para o Carcará.

Os atletas do time principal do Bahia receberam uma folga na primeira rodada da Copa do Nordeste, depois de o time se salvar do rebaixamento na Série A do Brasileirão apenas na penúltima rodada. Diante do primeiro campeão pernambucano de fora da capital, os jovens do Tricolor pareciam entrar como azarões, mas foi o oposto do que se viu no gramado do estádio Cornélio de Barros.

Aos 17 minutos do primeiro tempo, Ronaldo ganhou da zaga adversária para abrir o placar. No segundo tempo, a partida ficou movimentada. Bruno Camilo e Marcelo Ryan chegaram a abrir 3 a 0 para o Bahia, mas, na reta final, com gols de Leozão, aos 40 minutos, e Thomas Anderson, aos 44, o Salgueiro reagiu e quase conseguiu o empate.

Com a vitória, o Bahia soma três pontos, momentaneamente liderando o grupo A. O Salgueiro não tem pontos, na lanterna do grupo B.

CSA e Treze empatam em Alagoas

No estádio Rei Pelé, em Maceió, CSA e Treze ficaram no 1 a 1. Os dois gols foram marcados no segundo tempo. Dellatorre abriu o placar para os donos da casa aos três minutos e João Leonardo igualou para o Treze aos 42 minutos. As duas equipes voltam a campo no próximo fim de semana. O Treze recebe o Altos, do Piauí, no sábado (6), enquanto o CSA vai até Aracaju encarar o Confiança no dia seguinte.

Final de jogo no estádio Rei Pelé: CSA 1 x 1 Treze. Próximo confronto do Azulão é quarta-feira contra o CEO, às 20h, pelo Campeonato Alagoano. pic.twitter.com/GM2iOCkbKV — CSA (@CSAoficial) February 28, 2021 v

Veja também