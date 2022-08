Bahia cede empate ao Londrina nos acréscimos e fica distante do líder Cruzeiro

Estadão Conteúdo 16/08/2022 - 22:53 Compartilhe

Com gol de Gabriel Santos aos 49 minutos do segundo tempo, o Londrina buscou um empate por 1 a 1 com o Bahia, na noite desta terça-feira, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em disputa direta pelo acesso à elite do futebol nacional. Com o resultado, o time baiano perdeu grande oportunidade de se firmar na vice-liderança e acabou ficando com 44 pontos, atrás do Cruzeiro, com 53. O Londrina, que conheceu o terceiro tropeço consecutivo, ficou com 35, ainda na quinta posição.

A chuva que caiu em Londrina castigou o gramado do estádio do Café. Com isso, o Bahia resolveu esperar o adversário e jogar no contra-ataque. A tática deu certo. Aos 18 minutos, em uma das poucas jogadas de ataque do time baiano, Jacaré partiu em velocidade e acionou Davó pela esquerda. O atacante disparou e chutou em cima do goleiro Matheus Nogueira. A bola voltou em cima do camisa 88 e parou no fundo das redes.

Como o Bahia limitou os espaços, o Londrina não conseguiu criar muitas oportunidades no primeiro tempo e sofreu para ameaçar o gol de Danilo Fernandes. Aos 29 minutos, Gegê cobrou falta e jogou perto do gol. Aos 35, Caprini chegou a marcar, mas o árbitro marcou impedimento e acabou anulando o lance. Com isso, a equipe baiana foi para o intervalo em vantagem.

No segundo tempo, o Londrina foi para cima. O técnico Adilson Batista botou mais atacantes na equipe e transformou o jogo em ataque contra defesa. A primeira boa chance foi com Douglas Coutinho. Ele fez o pivô, girou e mandou para fora. A resposta veio com Raí Nascimento, em um lance cara a cara com o goleiro, que parou em um milagre de Matheus Nogueira.

Mas o Londrina não desistiu e chegou ao empate aos 49 minutos. Na cobrança de escanteio de João Paulo, o goleiro Danilo Fernandes saiu errado e viu a bola parar na cabeça de Gabriel Santos, que não precisou nem pular para cabecear e deixar tudo igual.

O Londrina volta a campo no sábado, às 20h30, no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC). No domingo, às 16h, o Bahia recebe o Vasco, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 1 X 1 BAHIA

LONDRINA – Matheus Nogueira; Jeferson (Matheus Lucas), Saimon, Gustavo Vilar e Felipe Vieira; João Paulo, Luis Mandaca e Gegê (Gabriel Santos); Leandrinho (Danilo Meu), Caprini e Douglas Coutinho. Técnico: Adilson Batista.

BAHIA – Danilo Fernandes; Marcinho, Ignácio, Gabriel Xavier e Matheus Bahia (Luiz Henrique); Rezende, Patrick de Lucca, Daniel (Ricardo Goulart) e Lucas Mugni (Emerson Santos); Vitor Jacaré (Raí Nascimento) e Davó (Rodallega). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS – Davó, aos 18 minutos do primeiro tempo. Gabriel Santos, aos 49 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – André Luiz de Freitas Castro (GO).

CARTÕES AMARELOS – Não houve.

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio do Café, em Londrina (PR).