Bahia busca trinca e times se enfrentam contra o rebaixamento

Na continuidade da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o confronto entre Operário e Bahia é o único deste sábado que não reúne times que estão lutando contra o rebaixamento.

Embalado por duas vitórias seguidas, o vice-líder Bahia vai até Ponta Grossa (PR) fazer um confronto direto contra o sexto colocado Operário, no Germano Krüger. Com 22 pontos, os baianos tentam encostar no líder Cruzeiro. Já os paranaenses têm 15 e podem dormir no G4.





Aliviada depois de ter encerrado um jejum de cinco jogos sem vitória, a Ponte Preta recebe o Londrina, no Moisés Lucarelli, em um confronto direto contra o rebaixamento. Os dois times estão empatados com 12 pontos.

A tensão também promete tomar conta do Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Sem vencer há seis partidas e na penúltima colocação, com dez pontos, o Vila Nova visita o Brusque, que tem 11 e está na zona de rebaixamento, assim como o Ituano, que entra em campo neste sábado.

Com dez pontos e vindo de duas derrotas seguidas, o time paulista encara o Brusque, no Augusto Bauer. Apesar de figurarem na primeira metade da tabela de classificação, com 13 pontos, os catarinenses sabem que precisam da vitória para não se aproximarem da degola.

Confira os jogos da 12ª rodada

SÁBADO

11h

Brusque x Ituano

16h30

Ponte Preta x Londrina

CRB x Vila Nova

18h30

Operário x Bahia

DOMINGO

11h

Novorizontino x Guarani

16h

Vasco x Cruzeiro

19h

Tombense x CSA

SEGUNDA-FEIRA

20h

Sport x Grêmio