Bahia busca recuperação em dia marcado por confrontos diretos contra rebaixamento

A 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá continuidade com cinco jogos nesta terça-feira. Além de Cruzeiro e Cruzeiro, o Bahia é outro integrante do G4 a entrar em campo. Destaque também para os confrontos diretos na luta contra o rebaixamento.

Na terceira colocação, com 25 pontos, o Bahia visita o Brusque, no Estádio Augusto Bauer, em busca da reabilitação depois de perder duas seguidas em casa. Esses resultados culminaram na a troca na comissão técnica. Guto Ferreira deu lugar para Enderson Moreira, que faz sua estreia nesta terça.





O Brusque está no meio da tabela, com 17 pontos, e precisa da vitória para não correr o risco de se aproximar da zona de rebaixamento. Principalmente por causa dos confrontos diretos que vão acontecer durante a rodada.

Um deles será em Goiânia. Na lanterna, com 11 pontos, o Vila Nova recebe a Ponte Preta, no Onésio Brasileiro Alvarenga. O time paulista está na 18ª colocação, com 13 pontos. Um revés fora de casa deve culminar com a demissão do experiente Hélio dos Anjos, que vem tendo seu trabalho questionado pela torcida.

Em meio ao processo de reformulação – o diretor de futebol Michel Alves e o técnico Marcelo Chamusca foram demitidos no último sábado -, o Guarani recebe o Ituano, no Brinco de Ouro da Princesa, sob o comando interino do auxiliar fixo Ben-Hur Moreira. O time de Campinas é o penúltimo colocado, com 13 pontos, um a menos que o adversário desta terça-feira, primeiro fora da zona de rebaixamento.

CONFIRA OS JOGOS DA 15ª RODADA

TERÇA-FEIRA

19h

Brusque x Bahia

Grêmio x Londrina

21h30

Guarani x Ituano

Cruzeiro x Sport

Vila Nova x Ponte Preta

QUARTA-FEIRA

19h

Náutico x Criciúma

21h30

CRB x Tombense

Novorizontino x Vasco