Bahia busca a terceira vitória seguida em duelo nordestino com o Fortaleza

Bahia e Fortaleza protagonizarão um duelo nordestino na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 18h30, se enfrentam na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), após resultados distintos na última rodada. Enquanto os baianos venceram, os cearenses viram terminar a sua sequência invicta.

O Bahia ganhou um respiro após vencer duas partidas seguidas: 6 a 4 no Goiás, fora, e 1 a 0 no Internacional, em casa. Com isso, aparece em 14º lugar com 31 pontos, mas ainda segue ameaçado pela zona de rebaixamento, já que o Santos abre a zona da degola, em 17º, com 30. Como mandante, já disputou 13 jogos, com cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Com a reação e duas vitórias seguidas, o técnico Rogério Ceni deve mudar o mínimo possível a escalação. A condição física dos jogadores, porém, será levada em consideração por conta da proximidade dos jogos.

Entretanto, Ceni será obrigado a fazer ao menos uma alteração porque o volante Rezende, titular absoluto, recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão automática. Acevedo é favorito para assumir a vaga.

O técnico elogiou a postura do time após mais um triunfo e comentou sobre reencontrar o Fortaleza, seu ex-time. “O Bahia foi bem competitivo, bem postado e não sofreu gols no último jogo. Acho que esse foi o destaque coletivo mais importante. Quando você vence, o humor de todos melhora e fica mais fácil trabalhar. Muito respeito pelo Fortaleza, mas não existe mais aquele time que eu criei. Vamos estudar para tentar bater um time difícil.”

Depois de quatro jogos invicto, o Fortaleza voltou a perder no Brasileirão, ao sofrer 1 a 0 para o Vasco, no Rio de Janeiro. Com 42 pontos, aparece em oitavo lugar, brigando pelo G-6 e até pelo G-4. Como visitante, são 13 partidas, quatro vitórias, dois empates e sete derrotas.

O time ainda divide atenção com a Copa Sul-Americana, em que à final pela primeira vez na história. O jogo único será realizado no sábado (dia 28), às 17h, em Maldonado, no Uruguai. Se for campeão, garantirá vaga direta à Copa Libertadores da América.

Como ainda terá uma semana para a final da Sul-Americana, o técnico Juan Pablo Vojvoda não deve poupar os titulares. Essa decisão deve ficar para o jogo seguinte, diante do Botafogo, marcado para terça-feira, que o Fortaleza tentou adiar sem sucesso.

Apesar disso, o treinador não poderá contar com o lateral-esquerdo Escobar e com o atacante Yago Pikachu, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Assim, Bruno Pacheco e Marinho aparecem como opções, respectivamente.

Vojvoda demonstrou compreensão sobre a ansiedade visando a final, mas pediu ao time concentração para o próximo jogo. “Os jogadores sabem que a partida (Sul-Americana) é muito importante para a história do clube. Mas temos o Campeonato Brasileiro e não vamos fazer nada com ansiedade. A ansiedade está no torcedor, no dia a dia. Temos que ser inteligentes e colocar nossa cabeça no treinamento e no próximo jogo.”

