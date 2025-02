Bahia avança para a terceira fase prévia da Libertadores

O Bahia derrotou o The Strongest (Bolívia) por 3 a 0, na noite desta terça-feira (25) na Arena Fonte Nova, em Salvador, e garantiu a classificação para a terceira fase prévia da Copa Libertadores, a última antes da fase de grupos da competição continental.

A vaga foi confirmada porque o Tricolor Baiano havia ficado no 1 a 1 no confronto de ida, disputado na última terça-feira (18) no estádio Hernando Siles, que fica localizado nos 3.640 metros de altitude da cidade de La Paz.

Empurrado por mais de 45 mil torcedores, o Bahia abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo, com o atacante uruguaio Lucho Rodríguez em cobrança de pênalti. Cinco minutos depois a missão da equipe brasileira ficou ainda mais simples, após o The Strongest ficar com um homem a menos, graças à expulsão do zagueiro Jusino.

Diante de um adversário com menor qualidade técnica e com inferioridade numérica, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni não encontrou dificuldades para confirmar a vitória na etapa final graças a dois gols do atacante Ademir, aos 2 e aos 17 minutos.