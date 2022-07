Bahia atropela Náutico no 2º tempo e encerra jejum caseiro na Série B

O Bahia encerrou um incômodo jejum de quase dois meses sem vencer em casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (29), o Esquadrão de Aço derrotou o Náutico por 3 a 0 na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 21ª rodada da competição.







O Tricolor não ganhava como mandante desde 8 de junho, quando bateu o Sport por 1 a 0. Nos últimos cinco jogos na Fonte Nova (quatro pela Série B e um pela Copa do Brasil), foram três derrotas e dois empates. Com o triunfo, os baianos subiram para o terceiro lugar, com 37 pontos, ultrapassando o Grêmio pelo número de vitórias. A vantagem para fora do G4 é de sete pontos, podendo voltar a ser de cinco ao final da rodada.

O Alvirrubro, com 18 pontos, segue na 19ª colocação, mas pode cair para a lanterna se o Vila Nova superar o Novorizontino neste sábado (30), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Foi a quinta derrota consecutiva dos pernambucanos na Série B.

O Bahia foi mais agudo no primeiro tempo, embora pouco eficiente. Foram duas boas chances. Aos oito minutos, o meia Emerson Santos chutou da intermediária e acertou o travessão. Aos 32, o atacante Hugo Rodallega, de cabeça, após cobrança de escanteio, fez o goleiro Lucas Perri trabalhar. O lance mais perigoso do Náutico foi um chute do atacante Jean Carlos, de fora da área, que o goleiro Mateus Claus defendeu.

Na etapa final, a dificuldade na criação fez com que o Tricolor, que seguia mais ofensivo, apostasse na bola aérea. A insistência funcionou aos 25 minutos. Após cruzamento e um bate-rebate na área, a bola sobrou para o zagueiro Ignácio mandar para as redes e abrir o placar.

Quatro minutos depois, um erro no domínio do zagueiro João Paulo ao receber um recuo do volante Ralph culminou no segundo gol dos baianos. O atacante Matheus Davó aproveitou, driblou Lucas Perri e ampliou. Com o duelo sob controle, o Esquadrão de Aço se soltou em campo e ainda fez mais um. Aos 38, Vitor Jacaré lançou na área o também atacante Everton, que tocou na saída do goleiro e definiu o marcador.

Pela 22ª rodada, o Náutico volta a jogar na próxima sexta-feira (5), às 19h (horário de Brasília), diante do Operário, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). No dia seguinte, às 16h30, o Bahia recebe o CSA na Fonte Nova.