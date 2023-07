Bahia anuncia contratação de Gilberto, lateral-direito do Benfica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/07/2023 - 14:37 Compartilhe

O Bahia finalizou neste domingo a contratação do lateral-direito Gilberto, ex-Fluminense, que estava no Benfica de Portugal. Com 30 anos, ele chega em Salvador para suprir uma carência no elenco do técnico Renato Paiva, que chegou a improvisar o atacante Vítor Jacaré pelo setor. O jogador ainda precisa ser regularizado na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para estrear no Campeonato Brasileiro.

Revelado nas categorias de base do Botafogo, Gilberto foi campeão da Série B em 2015 e acabou negociado com a Fiorentina da Itália. Na Europa, jogou no Hellas Verona, Latina e Benfica, seu último clube, onde foi campeão português recentemente. Na carreira, o lateral passou por outros grandes do futebol brasileiro como Internacional, Vasco e Fluminense.

O diretor de futebol do Bahia, Carlos Santoro, celebrou o acerto com o experiente jogador: “Gilberto saiu do país como um dos principais jogadores da Série A e seguiu demonstrando isso num grande da Europa, disputando Liga dos Campeões e conquistando títulos. Agora, mesmo procurado por muitos clubes do Brasil, sempre colocou como prioridade o Bahia”.

As conversas com o Benfica já vinham acontecendo há algumas semanas, mas a vontade do jogador de atuar pelo Bahia prevaleceu nas negociações e foi decisiva para o acerto. Com o clube português, o lateral marcou 8 gols e deu 7 assistências, em 106 partidas. Agora, Gilberto vive a expectativa de estrear com a camisa do clube no Campeonato Brasileiro e ajudar o clube na luta contra o rebaixamento.

