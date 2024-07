Bahia anuncia a chegada de uruguaio campeão mundial sub-20 para reforçar o ataque

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/07/2024 - 15:23 Para compartilhar:

O fracasso nas últimas três rodadas do Brasileirão, com somente um ponto, fez o Bahia correr ao mercado em busca de reforços e, nesta sexta-feira, o clube oficializou a chegada do atacante uruguaio Luciano Rodríguez, de somente 21 anos, campeão mundial sub-20 em 2023 e que assinou até o fim de 2029.

Há poucas rodadas, o Bahia confiava em fechar o primeiro turno do Brasileirão na liderança. Tinha dois compromissos caseiros teoricamente fáceis e nos quais era favorito, diante de Cuiabá e Corinthians, mas acabou derrotado em ambos, por 1 a 0. Ainda empatou só no último lance com o Atlético-GO, por 1 a 1, o que tirou a paciência de Rogério Ceni com o setor ofensivo.

“O Esporte Clube Bahia SAF comunica à nação tricolor a contratação do atacante Luciano Rodríguez. O jovem atacante uruguaio, de 21 anos, assinou contrato com o Esquadrão por cinco anos”, oficializou o Bahia, trazendo uma peça requisitada pelo treinador.

O jovem nascido em Montevidéu passou por exames médicos e avaliações físicas na Arena Fonte Nova pela manhã e já realizou as primeiras atividades no CT Evaristo de Macedo. O Bahia encara o Internacional neste sábado, mas o jogador deve estar somente diante do Botafogo, quarta-feira, pelas oitavas da Copa do Brasil.

“Fala nação tricolor, aqui quem fala é o Luciano Rodríguez, muito feliz por estar aqui depois de todo o apoio que me deram. Estou ansioso para ver vocês e vamos para cima”, afirmou o reforço, que deve ir à Fonte Nova para o primeiro contato com os torcedores.

Luciano Rodríguez foi revelado pelo Progreso, da primeira divisão uruguaia, antes de ser negociado ao Liverpool. Lucho, como carinhosamente foi apelidado pela torcida do Bahia, se destacou entre os titulares do Uruguai na campanha do título mundial sub-20 em 2023. E terminou como artilheiro do Pré-Olímpico de Paris.