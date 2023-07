Bahia antecipa compra do zagueiro Kanu, do Botafogo, e anuncia o goleiro Adriel

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2023 - 19:27 Compartilhe

O Bahia continua modificando o elenco já pensando no segundo turno do Brasileirão. Nesta quinta-feira, além de antecipar a compra do zagueiro Kanu, o clube anunciou a chegada do goleiro Adriel, que se desentendeu com Renato Gaúcho e volta a Salvador após passagem pelo clube na infância.

Kanu é considerado uma das boas peças do elenco, apesar da fraca campanha e do 17º lugar no Brasileirão. Emprestado até o fim do ano, o jogador viu o clube se antecipar e acertar sua permanência em definitivo. Serão desembolsados R$ 10 milhões ao Botafogo por 100% do passe.

Capitão da equipe, Kanu assinará nos próximos dias o novo contrato, por mais quatro temporadas com o Bahia. A antecipação da compra foi uma maneira encontrada para não perder o jogador, já que o Botafogo recebeu uma proposta da Arábia Saudita pelo defensor.

Além de Kanu, a diretoria ainda se acertou com o goleiro Adriel, baiano de Ilhéus e que atuou nas equipes menores do clube. “Paredão baiano. O Esporte Clube Bahia informa que o goleiro Adriel é mais um reforço tricolor nesta janela de transferência. O atleta de 22 anos chega por empréstimo com opção de compra, junto ao Grêmio, até junho de 2024.

“Adriel é um goleiro que a gente entende ter um potencial muito grande para o futuro. Ainda jovem, já demonstrou nível de desempenho elevado em jogos na Série A, destacou-se nas finais do Campeonato Gaúcho e tem um perfil de atuação interessante, que nos chamou atenção”, elogiou o diretor de futebol do Bahia, Carlos Santoro.

