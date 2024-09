Bahia acorda no 2º tempo, vence o Atlético-MG e entra no G-6 do Brasileiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/09/2024 - 20:55 Para compartilhar:

Depois de um primeiro tempo sem emoções na Casa de Apostas Fonte Nova, o Bahia acordou na segunda etapa contra o time misto do Atlético-MG e venceu neste domingo por 3 a 0, para voltar ao G-6 do Campeonato Brasileiro na 26ª rodada. Everaldo, Everton Ribeiro e Luciano Rodríguez foram os autores dos gols.

Contando com a derrota do Cruzeiro frente ao São Paulo por 1 a 0, o Bahia chegou a 42 pontos e assumiu a sexta colocação, dentro da zona de classificação para a pré-Libertadores. Já o Atlético-MG, com a cabeça na Libertadores, se manteve em 10º lugar, com 33 pontos.

A primeira etapa foi morna e sem nenhuma emoção. Por jogar em casa, o Bahia foi quem teve mais posse da bola e teve seus momentos, principalmente com Thaciano, que ficou cara a cara com Everson, mas mandou para fora. Pelo alto, o atacante também criou chances, porém todas sem direção.

Do lado do Atlético-MG, faltou entrosamento com o trio ofensivo formado por Hulk, Palacios e Cadu. O setor do ataque mineiro pouco incomodou, somando apenas uma finalização a gol. No resumo, a partida ficou concentrada no meio de campo, com pouca ousadia dos dois times.

A volta do intervalo foi mais movimentada. Trocando mais passes no ataque, o Bahia conseguiu balançar as redes. Thaciano serviu Everaldo, que girou na área e bateu no contrapé de Everson, aos cinco. Logo depois, Everton Ribeiro recebeu de Cauly e pegou de primeira da entrada da área para ampliar, aos 12.

Após sofrer os gols, Milito realizou quatro mudanças no Atlético, a fim de ter mais movimentação no ataque. Mesmo assim, a defesa dos donos da casa se sobressaíram, com cortes precisos e marcação forte. O time mineiro só conseguiu chegar na bola parada, em uma bomba de falta de Hulk defendida por Marcos Felipe. Nos acréscimos, Luciano Rodríguez recebeu na entrada da área e marcou um golaço, aos 46, para fechar o placar.

O Atlético-MG volta a campo na quarta-feira, às 19 horas, diante do Fluminense, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Libertadores. Pelo Brasileiro, o time mineiro atua no domingo, às 16 horas, diante do Red Bull Bragantino, na Arena MRV. Já o Bahia atua somente no sábado, contra o Fortaleza, às 21 horas, na Arena Castelão. Ambos são pela 27ª rodada.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 3 X 0 ATLÉTICO-MG

BAHIA – Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende), Jean Lucas (Iago), Cauly (Luciano Rodríguez) e Everton Ribeiro; Thaciano (Ademir) e Everaldo (Rafael Ratão). Técnico: Rogério Ceni.

ATLÉTICO-MG – Everson; Mariano (Saravia), Bruno Fuchs, Lyanco e Rubens (Alan Kardec); Battaglia, Fausto Vera e Igor Gomes (Bernard); Hulk, Palacios (Scarpa) e Cadu (Deyverson). Técnico: Gabriel Milito.

GOLS – Everaldo, aos cinco, Everton Ribeiro, aos 12, Luciano Rodríguez, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Kanu (Bahia); Igor Gomes e Everson (Atlético-MG).

ÁRBITRO – Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA – R$ 831.625,50.

PÚBLICO – 26.648 torcedores.

LOCAL – Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).