Bahia acaba com invencibilidade do Fortaleza e assume a vice-liderança do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/06/2024 - 23:44 Para compartilhar:

Em clássico nordestino tenso na Arena Fonte Nova, o Bahia venceu o Fortaleza, por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O jogo foi válido pela oitava rodada.

A quarta vitória nos últimos cinco jogos manteve o Bahia na cola do líder Flamengo. Eles estão empatados com 17 pontos, mas o rubro-negro carioca leva a melhor no saldo de gols: 8 a 4. Já o Fortaleza perdeu a invencibilidade e estacionou nos 10 pontos, em 11º lugar.

Os dois times sentiram os desfalques e ficaram devendo no primeiro tempo. Aos 13 minutos, Jean Lucas recebeu de Everton Ribeiro e perdeu uma boa oportunidade ao finalizar para fora. Essa foi a única chance de perigo do Bahia.

Mesmo jogando fora de casa, o Fortaleza foi um pouco mais ousado e chegou a balançar as redes aos 34 minutos, na cabeçada de Renato Kayzer. O gol, porém, foi anulado pelo auxiliar, que flagrou impedimento do atacante tricolor.

O segundo tempo começou mais movimentado, com o Fortaleza quase abrindo o placar. Emmanuel Martínez chutou forte e Marcos Felipe espalmou. O rebote voltou nos pés do argentino, que finalizou para fora. Na resposta do Bahia, Biel acertou a trave de João Ricardo.

A partida estava aberta e o gol saiu aos 34 minutos. Everton Ribeiro cruzou e Jean Lucas se antecipou a marcação para desviar de cabeça, colocando o Bahia na frente. Na sequência, Machuca saiu na cara de Marcos Felipe e parou no goleiro.

O clima ficou quente e os jogadores trocaram empurrões após falta de Brítez em Cicinho. Os minutos finais foram de pressão do Fortaleza, que viu a falta de Lucero passar raspando a trave, mas o Bahia segurou a vitória.

Pela nona rodada, os times voltam a campo no domingo, às 18h30. O Bahia visita o Criciúma, no Heriberto Hülse, em Santa Catarina, e o Fortaleza enfrenta o Cuiabá, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 0 FORTALEZA

BAHIA – Marcos Felipe; Gilberto (Cicinho), Gabriel Xavier, Rezende e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Yago Felipe) e Cauly (Carlos de Pena); Ademir (Biel) e Everaldo (Estupiñán). Técnico: Rogério Ceni.

FORTALEZA – João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Felipe Jonatan; Pedro Augusto, José Welison (Machuca), Emmanuel Martínez (Pedro Rocha) e Hércules (Pochettino); Renato Kayzer (Lucero) e Breno Lopes (Yago Pikachu). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOL – Jean Lucas, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Caio Alexandre, Carlos de Pena, Yago Felipe e Marcos Felipe.

ÁRBITRO – Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA – R$ 864.465,50.

PÚBLICO – 30.048 torcedores.

LOCAL – Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).