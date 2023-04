Bagnaia volta a vencer e reassume liderança na MotoGP

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/04/2023 - 11:26 Compartilhe

SÃO PAULO, 30 ABR (ANSA) – O italiano Francesco Bagnaia voltou a vencer na MotoGP e conquistou a prova da Espanha, disputada no circuito de Jerez, neste domingo (30). Além da vitória, o piloto da Ducati ainda reassumiu a liderança da categoria com 87 pontos.

Bagnaia fez uma prova impecável, ultrapassando o sul-africano Brad Binder, da KTM, a três voltas do fim. A corrida ainda marcou a recuperação do italiano, que havia caído sozinho nas últimas duas etapas.







Na terceira colocação terminou Jack Miller, também da KTM.

Outro destaque da prova aconteceu a oito voltas do fim, quando o então líder do campeonato, Marco Bezzecchi, da equipe VR46, caiu sozinho e viu sua liderança voltar para as mãos de Bagnaia. (ANSA).

