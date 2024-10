Bagnaia vence na Tailândia e disputa título da MotoGP somente com Martin após queda de Márquez

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/10/2024 - 8:35 Para compartilhar:

Com a pista molhada, o italiano Francesco Bagnaia venceu a Etapa da Tailândia de MotoGP neste domingo. O espanhol Jorge Martin cruzou a linha de chegada em segundo e viu sua liderança no campeonato ser reduzida para 17 pontos (453 a 436). Faltando duas etapas para o final da temporada, apenas Martín e Bagnaia permanecem na disputa pelo título. Pedro Acosta completou o pódio na Tailândia.

A chuva torrencial que atingiu a pista de Chang, em Buriram, fez sua primeira vítima antes mesmo de a prova começar. O espanhol Alex Márquez caiu ainda na volta de apresentação.

Quando a corrida começou, Martin conseguiu uma largada rápida e, mesmo saindo da terceira posição, passou o pole Bagnaia na curva 4. Martin impôs um ritmo forte e logo obteve uma vantagem de um segundo.

Ainda no começo da prova, Marco Bezzecchi perdeu o controle na curva 1 da quarta volta e foi o primeiro a abandonar a disputa. Momentos depois, Fabio Quartararo se chocou com Franco Morbidelli. O incidente foi investigado e Morbidelli sofreu uma punição.

Na volta 5, Martin cometeu um erro, saiu da pista na curva 3 e foi ultrapassado por Bagnaia e Marc Márquez, que começou a atacar o italiano pelo primeiro lugar. Em terceiro no campeonato, Márquez buscava sua quarta vitória na temporada e sabia que a ultrapassagem lhe daria pontos importantes e tiraria alguns de um rival direto.

Ele, porém, cometeu um erro na 14ª volta e caiu. Com a queda, Márquez deixou a disputa pelo título e deixou o segundo para Martin. Com mais de dois segundos de vantagem para espanhol, Bagnaia seguiu para a vitória.

A disputa mais emocionante pelas primeiras posições aconteceu entre Acosta, Fabio Di Giannantonio, Jack Miller e Brad Binder. Pouco mais de 2 segundos separaram o terceiro (Acosta) do sexto colocado (Brinder).

A penúltima etapa da MotoGP acontece na Malásia, com a sprint acontecendo no dia 2 de novembro, e a corrida principal no dia seguinte.

Confira o resultado da etapa da Tailândia da MotoGP:

1º – Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), em 43min38s108

2º – Jorge Martín (ESP/Pramac), a 2s905

3º – Pedro Acosta (ESP/Tech3), a 3s800

4º – Fabio Di Giannantonio (ITA/VR46), a 4s636

5º – Jack Miller (AUS/KTM), a 5s532

6º – Brad Binder (AFS/KTM), a 5s898

7º – Maverick Viñales (ESP/Aprilia), a 8s498

8º – Johann Zarco (FRA/Pramac), a 17s672

9º – Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), a 18s588

10º – Alex Márquez (ESP/Gresini), a 21s163

11º – Marc Marquez (ESP/Ducati), a 22s251

12º – Luca Marini (ITA/VR46), a 22s859

13º – Takaaki Nakagami (JAP/Honda), a 24s531

14º – Enea Batistini (Ducati), a 27s090

15º – Joan Mir (ESP/Repsol Honda), a 30s870

16º – Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 50s021

Não classificados: Augusto Fernández (ESP/Tech3), Álex Rins (ESP/Yamaha), Lorenzo Savadori (ITA/Trackhouse), Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), Raul Fernandez (ESP/Trackhouse) e Marco Bezzecchi (ITA/VR46)