Bagnaia vence etapa do Japão e reduz vantagem de Martín para 10 pontos na MotoGP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/10/2024 - 8:52 Para compartilhar:

Atual campeão, o italiano Francesco Bagnaia venceu a Etapa do Japão neste domingo e conquistou sua oitava vitória na temporada da MotoGP. Além disso, Bagnaia conseguiu reduzir a vantagem de Jorge Martín, que terminou na segunda posição, na liderança do campeonato para apenas 10 pontos (392 contra 382). Marc Márquez completou o pódio.

Bagnaia fez uma ótima largada e tirou Pedro Acosta, que saiu na pole position, da liderança da prova. Ainda na primeira volta, Alex Márquez se chocou com Joan Mir. Os comissários da MotoGP analisaram o incidente e decidiram punir Márquez com uma volta longa na próxima etapa, na Austrália.

Martín, que largou apenas na 11ª posição, foi beneficiado pela queda de Acosta no final da terceira volta e assumiu a vice-liderança da prova. Acosta também caiu na corrida sprint e deixa o Japão sem conquistar pontos.

Na disputa pelo terceiro lugar, Márquez e Enea Bastianini disputavam uma “revanche” da batalha da corrida sprint de sábado. Com menos de um segundo de diferença, Bastianini tentava atacar Marquez para o deleite da torcida.

Bagnaia e Martin mantinham um ritmo forte, e o italiano venceu a prova com pouco mais de um segundo à frente do espanhol. Marquez conseguiu manter a terceira posição e “deu troco” em Bastianini, que no sábado foi segundo, à frente de Marquez.

A próxima etapa da MotoGP acontece na Austrália, com a corrida sprint no dia 19 de outubro, e a prova principal no dia seguinte.

Confira o resultados da etapa do Japão de MotoGP:

1.º – Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), em 42min09s790

2.º – Jorge Martín (ESP/Pramac), a 1s189

3.º – Marc Marquez (ESP/Ducati), a 3s822

4.º – Enea Batistini (Ducati), a 4s358

5.º – Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), a 17s940

6.º – Brad Binder (AFS/KTM), a 18s502

7.º – Marco Bezzecchi (ITA/VR46), a 19s371

8.º – Fabio Di Giannantonio (ITA/VR46), a 20s199

9.º – Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), a 30s442

10.º – Jack Miller (AUS/KTM), a 31s184

11.º – Johann Zarco (FRA/Pramac), a 31s567

12.º – Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 32s299

13.º – Takaaki Nakagami (JAP/Honda), a 33s003

14.º – Luca Marini (ITA/VR46), a 35s974

15.º – Raul Fernandez (ESP/Trackhouse), a 39s321

16.º – Álex Rins (ESP/Yamaha), a 40s839

17.º – Remy Gardner (AUS/Yamaha), a 59s547

Não classificados: Pedro Acosta (ESP/Tech3), Maverick Viñales (ESP/Aprilia), Augusto Fernández (ESP/Tech3), Lorenzo Savadori (ITA/Trackhouse)

Não completaram a primeira volta: Joan Mir (ESP/Repsol Honda), Alex Marquez (ESP/Gresini)