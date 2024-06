Bagnaia vence de ponta a ponta e conquista a etapa da Holanda de MotoGP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2024 - 10:55 Para compartilhar:

Francesco Bagnaia fez jus à boa fase e venceu de ponta a ponta a etapa da Holanda de MotoGP. O atual bicampeão já havia feito o melhor tempo na sexta-feira, cravado a pole e ainda vencido a corrida sprint. A vitória neste domingo apenas confirmou o final de semana perfeito em Assen. Jorge Martín e Enea Bastianini completaram o pódio.

“Estou muito feliz, foi maravilhoso. Conseguimos manter o ritmo ao longo de todo o final de semana e conquistamos a corrida, que era o mais importante. Tenho que agradecer a todos, foi sensacional. Espero continuar assim”, disse o italiano.

Em segundo, Jorge Martín acabou sendo punido após a corrida sprint por atrapalhar Raúl Fernández na classificação e foi obrigado a largar no quinto lugar. Mesmo assim, o espanhol se recuperou muito bem e fechou em segundo, não deixando Bagnaia diminuir ainda mais a diferença no Mundial de Pilotos, que caiu para 18 pontos – 171 a 153.

“Correr aqui foi muito divertido, ainda mais com a presença desta torcida. Infelizmente não consegui chegar no Bagnaia, mas dei o meu melhor e o resultado acabou sendo bom”, afirmou Martín.

Neste domingo, Bagnaia fez novamente uma exibição perfeita e não deu espaço para os ataques de seus adversários. Apesar de ter herdado a segunda posição no grid, Maverick Viñales fez uma corrida discreta e perdeu posições preciosas na reta final. Com isso, acabou em sexto, atrás ainda de Marc Márquez e de Fabio Di Giannantonio.

Além da recuperação de Jorge Martín, que mostrou mais uma vez o motivo que o faz ser líder da temporada, Bastianini foi um dos destaques. Com uma exibição segura, ficou grudado com o pelotão de frente até o final, quando começou a ultrapassar um adversário atrás do outro para ficar com o pódio.

A corrida ainda marcou o desempenho perfeito de Bagnaia, que dominou de ponta a ponta, além de seis abandonos, de Joan Mir, Pedro Acosta, Marco Bezzecchi, Aleix Espargaró, Lorenzo Savadori e Alex Rins.

A MotoGP retorna no próximo final de semana para a etapa da Alemanha, com a corrida principal marcada para domingo, dia 7.

Confira a classificação da corrida da etapa da Holanda de MotoGP:

1.º – Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), em 40min07s214

2.º – Jorge Martin (ESP/Pramac), a 3s676

3.º – Enea Bastianini (ITA/Ducati), a 7s073

4.º – Marc Marquez (ESP/Honda), a

5º – Fabio Di Gianantonio (ITA/Gresini), a 8s258

6.º – Maverick Viñales (ESP/Aprilia), a 8s299

7.º – Brad Binder (AFS/KTM), a 16s005

8.º – Alex Marquez (ESP/Gresini), a 21s095

9.º – Raúl Fernández (ESP/Trackhouse), a 22s368

10º – Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), a 23s413

11.º – Jack Miller (AUS/KTM), a 24s004

12.º – Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 24s057

13.º – Johann Zarco (FRA/Pramac), a 42s767

14.º – Augusto Fernández (ESP/KTN), a 42s871

15º – Miguel Oliveira (POR/Trackhouse), a 44s429

16.º – Takaaki Nakagami (JAP/LCR Honda), a 46s246

17.º – Luca Marini (ITA/VR46), a 1min10s937

Não completara: Pedro Acosta (ESP/Tech3), a Marco Bezzecchi (ITA/VR46), Joan Mir (ESP/Repsol Honda), Alex Rins (ESP/LCR Honda), Aleix Espargaró (ESP/Aprilia) e Lorenzo Savadori.