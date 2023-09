Bagnaia supera trio da Aprilia para confirmar sexta pole da temporada na MotoGP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/09/2023 - 8:55 Compartilhe

O líder do campeonato, Francesco Bagnaia, acelerou na manhã deste sábado para superar um trio de pilotos da Aprilia no treino classificatório da etapa da Catalunha da MotoGP. Com tempo de 1min38s639, o piloto da Ducati foi mais rápido que o espanhol Aleix Espargaró, que buscava sua segunda pole consecutiva em casa, após liderar no ano passado. Espargaró ficou 0s104 atrás de Peco, seguido por Miguel Oliveira e Maverick Viñales, também da Aprilia.

A dupla da Pramac, Jorge Martin e Johann Zarco, largará da quinta e sexta posição, respectivamente. Alex Marquez e Fabio Giannantonio, da Gresini, largam nas posições seguintes. Já Brad Binder e Marco Bezzecchi completam o top 10.

Enea Bastianini terminou na 11ª posição, mas a Federação Internacional de Motociclismo já havia anunciado uma punição de três posições para o italiano por ter atrapalhado Espargaró nos treinos livres de sexta-feira. Com isso, “Bestia” sairá da 14ª posição na corrida. A punição não vale para a corrida sprint, que acontece neste sábado, às 10h.

Miguel Oliveira começou o dia com uma queda ainda nos treinos livres, mas voltou para a pista e se recuperou muito bem no Q1, garantindo uma das últimas vagas no Q2. Marc Márquez, que largará da 12ª posição, se juntou a ele.

Partindo da frente, Bagnaia lidera o campeonato com 251 e buscará ampliar esta vantagem em terras catalãs. Vice-líder, Jorge Martin tem 189 e é seguido de perto por Bezzecchi, que acumula 183 pontos. A corrida no Circuito da Catalunha terá largada às 9h deste domingo.

Confira o grid da etapa da Catalunha:

1º – Francesco Bagnaia (Ducati), em 1min38s693

2º – Aleix Espargaró (Aprilia), a 0s104

3º – Miguel Oliveira (RNF Racing), a 0s109

4º – Maverick Viñales (Aprilia), a 0s133

5º – Jorge Martin (Pramac), a 0s158

6º – Johann Zarco (Pramac), a 0s219

7º – Alex Marquez (Gresini), a 0s414

8º – Fabio Di Giannantonio (Gresini), a 0s415

9º – Brad Binder (KTM), a 0s418

10º – Marco Bezzecchi (VR46), a 0s729

11º – Marc Márquez (Honda), a 1s062





12º – Jack Miller (KTM), a 1min39s232 (Q1)

13º – Pol Espargaró (GasGas), a 0s098

14º – Enea Bastianini (Ducati), a 0s936*

15º – Raul Fernandez (RNF Racing), a 0s128

16º – Franco Morbidelli (Yamaha), a 0s220

17º – Fabio Quartararo (Yamaha), a 0s278

18º – Luca Marini (VR46), a 0s341

19º – Augusto Fernández (GasGas), a 0s562

20º – Joan Mir (Honda), a 0s982

21º – Taaki Nakagami (Honda), a 1s156

22º – Iker Lecuona (Honda), a 1s348

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias