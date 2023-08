Bagnaia fecha a trinca na Áustria, vence pela 5ª vez e fica mais perto do bi na MotoGP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/08/2023 - 11:20 Compartilhe

Atual campeão da MotoGP, Francesco Bagnaia deu mais um passo rumo ao bicampeonato da categoria. Neste domingo, conquistou o seu quinto triunfo na temporada ao vencer o Grande Prêmio da Áustria. Ele dominou as pistas da Red Bull Ring de ponta a ponta, assim como já havia feito na corrida sprint.

Com mais uma vitória, o italiano chegou aos 251 pontos no campeonato mundial de pilotos, abrindo 62 de vantagem do espanhol Jorge Martin. O terceiro colocado, o italiano Marco Bezzecchi soma 183.

“Esperava um ritmo mais forte, mas as condições eram difíceis para todos. No começo foi difícil, mas depois entendi como melhorar o tempo da volta. Estou muito feliz porque neste fim de semana conseguimos mostrar todo o nosso potencial”, disse o italiano, que chegou ao 50ª pódio na carreira.

Diferente da sprint, a largada neste domingo foi limpa e sem incidentes. A única semelhança foi o início ruim de Viñales, que novamente foi superado por muitos adversários e despencou na tabela de classificação.

Sem ser ameaçado, Bagnaia levou a corrida de forma tranquila, fazendo com que a disputa fosse pelo segundo lugar. Brad Binder acabou sendo mais regular e conseguiu terminar a corrida logo atrás no italiano.

Nas voltas finais, três pilotos estavam no páreo pelo terceiro lugar. Companheiro de equipe de Valentino Rossi, Mir foi ao chão e facilitou a vida de Marco Bezzecchi, que ainda superou Alex Márquez e Luca Marini para terminar a prova em terceiro lugar.

