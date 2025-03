Bagnaia aproveita queda de Márquez e vence na MotoGP

ROMA, 31 MAR (ANSA) – O italiano Francesco Bagnaia, da Ducati, venceu o Grande Prêmio das Américas de MotoGP, em Austin, no Texas, e se recuperou no campeonato em uma corrida disputada sob chuva.

O bicampeão mundial se aproveitou da queda de seu companheiro Marc Márquez, dono de seis títulos na categoria, e terminou logo à frente do irmão do espanhol, Álex Márquez (Gresini Ducati), e do também italiano Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati), que completaram o pódio.

“Vencer é o que te faz seguir em frente, e é fantástico ter reencontrado a vitória”, declarou Bagnaia, que agora tem 75 pontos no mundial de MotoGP. O campeonato é liderado por Álex Márquez, com 87, enquanto Marc Márquez, forçado a abandonar após a queda, caiu para segundo lugar, com 86.

O italiano de origem brasileira Franco Morbidelli, da VR46, é o quarto colocado, com 55. A próxima etapa do mundial será no fim de semana de 11 a 13 de abril, no Catar. (ANSA).