Báez vence Thiem e conquista terceiro título de sua carreira em Kitzbühel

O tenista argentino Sebastián Báez conquistou neste sábado (5), em Kitzbühel (Áustria), o terceiro título ATP da sua carreira ao vencer na final o ‘anfitrião’ Dominic Thiem, que disputava a sua primeira final desde 2020, com parciais de 6-3 e 6-1.

O ex-número três do mundo, de 29 anos, havia caído nas profundezas do ranking da ATP (352º em 2022) após conquistar o título do US Open em 2020, seguido de uma final no Masters, a última que disputou antes de Kitzbühel.

Depois de enfrentar durante muito tempo uma lesão no pulso, Thiem era apenas 116º da ATP quando chegou a Kitzbühel, tendo perdido nove das últimas dez partidas disputadas em 2023.

Cansado após uma semifinal de mais de três horas e meia contra o sérvio Laslo Djere, onde havia salvado cinco match points, na sexta-feira, Thiem praticamente não existiu diante de seu público contra Báez.

O argentino de 22 anos, 72º do ranking mundial (subirá ao 47º lugar na segunda-feira), conquistou o terceiro título da carreira depois dos vencidos em Córdoba nesta temporada e Estoril no ano passado, todos no saibro.

