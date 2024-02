Baco Exu do Blues é a nova atração confirmada do Nômade Festival

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/02/2024 - 10:11 Para compartilhar:

O Nômade Festival (@nomadefestivalsp) confirmou o rapper Baco Exu do Blues como atração de sua 5ª edição. Reconhecido como uma das principais figuras da cena hip hop brasileira da atualidade, o artista baiano se apresenta pela primeira vez no palco do festival, dia 26, e traz o show de seu elogiado álbum de estúdio, “QVVJFA?” (Quantas vezes você já foi amado?).

Terceiro álbum do cantor e compositor baiano traz participações de Gal Costa, Vinicius de Moraes (samplers), Gloria Groove e Muse Maya. Neste trabalho, Baco Exu do Blues fala da forma de um homem preto receber e dar afeto.

Nunca o rapper foi tão Diogo Moncorvo como nas doze faixas que compõem o disco. Nele o eu-lírico lembra suas dores e amores com rimas que hipnotizam o público.

Posicionado entre os grandes festivais do país, o Nômade Festival chega a mais uma edição, nos dias 25 e 26 de maio, com um line-up formado por Alceu Valença, Pabllo Vittar, Urias, Leci Brandão, Maria Gadu, Maria Rita, Marina Sena, Melly, Baco Exu do Blues e muito mais. Ao longo de sua trajetória, o evento se consolidou como um espaço democrático e inclusivo no calendário de eventos da cidade de São Paulo.

Serviço

Datas: 25 e 26 de maio

Local: Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros, Parque Villa Lobos

