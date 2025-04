Bach lembra que papa Francisco o inspirou a criar a equipe de refugiados nos Jogos Olímpicos

O papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira (21) aos 88 anos, inspirou o presidente em fim de mandato do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, a criar a Equipe Olímpica de Refugiados, afirmou o dirigente alemão em sua homenagem póstuma.

“Sua voz poderosa em apoio aos refugiados é um exemplo brilhante de seu comprometimento e me inspirou a criar a primeira Equipe Olímpica de Refugiados no Rio-2016”, disse Bach em um comunicado.

“Ele acompanhou e apoiou generosamente essa iniciativa ao longo de três edições dos Jogos Olímpicos, incentivando seu crescimento e impacto”, acrescentou.

Bach também destacou o “apoio inabalável” do papa Francisco: “Com o falecimento de sua Santidade o papa Francisco, perdemos um grande amigo e um defensor do Movimento Olímpico. Seu apoio à missão de paz e solidariedade dos Jogos Olímpicos e às muitas iniciativas do COI em prol dos refugiados foi inabalável”.

“Apaixonado por esporte, ele sempre foi profundamente comprometido com os valores olímpicos. Serei eternamente grato pela inspiração, incentivo e apoio que ele deu ao Movimento Olímpico durante nossas conversas”, concluiu.

Thomas Bach, que entregará a presidência do COI a Kirsty Coventry, do Zimbábue, em junho, foi recebido diversas vezes pelo pontífice. Em 2013, Francisco recebeu a Ordem Olímpica de ouro em reconhecimento à sua visão positiva do papel que o esporte pode desempenhar entre os jovens na construção da paz.

