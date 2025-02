Bacci faz primeira aparição após saída da Record: ‘Agora, posso vir quando quiser’

O apresentador Luiz Bacci, de 40 anos, apareceu pela primeira vez na televisão desde que saiu da Record, no dia 17 de janeiro. Na tarde deste domingo, 9, ele participou do quadro “Passa ou Repassa” no programa ‘Domingo Legal’, apresentado por Celso Portiolli no SBT.

“Nunca imaginei você aqui”, disse Portiolli a Bacci. “Eu também”, respondeu o apresentador.

Luiz Bacci deixou a emissora de Edir Macedo no dia 17 de janeiro, e essa foi a primeira vez que ele apareceu na televisão desde sua saída.

No ‘Domingo Legal’, Bacci lembrou que poucas vezes foi liberado pela Record para aparecer em outras emissoras. “Eles me liberaram raríssimas vezes para vir ao SBT. Para o Teleton, duas vezes, e para o Programa Sílvio Santos, duas vezes. Agora, posso vir quando quiser”, disse na ocasião.

Saída da Record

Bacci deixou uma carta de despedida para os antigos colegas de trabalho quando deixou a Record. O ex-âncora do Cidade Alerta escreveu um texto em que menciona os colaboradores que marcaram sua trajetória de 15 anos na emissora. Ele revelou que estava se preparando para a despedida há três anos.