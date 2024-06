Apresentador Luiz Bacci deixa Cidade Alerta às pressas após problema familiar

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/06/2024 - 14:37 Para compartilhar:

O apresentador Luiz Bacci precisou deixar o Cidade Alerta, na Record, às pressas na última quinta-feira (30), após familiares sofrerem um naufrágio no Rio Grande do Norte. Uma pessoa morreu no acidente.

Em suas redes sociais, Bacci afirmou ter deixado o programa após ter recebido uma mensagem da irmã com o pedido de socorro. O barco da família naufragou a pouco mais de uma hora e meia de Natal (RN).

“Eu estava no meio de uma entrevista quando me chega uma mensagem de pedido de socorro da minha irmã de um acidente gravíssimo que envolveu nossa família no Rio Grande do Norte. Fiz os contatos que precisava, que eram urgentes, não pude seguir o programa adiante”, afirmou Bacci.

Estavam no barco o cunhado de Bacci, pai dele, um tio e um primo. O pai do cunhado, de 70 anos, sofreu um infarto e morreu ainda na embarcação. A irmã do jornalista e os sobrinhos não estavam no local.

“Estava o Gustavo, que sobreviveu, e o pai dele, seu Acácio, de 70 anos, um pai adorável e sogro adorável, que infelizmente nos deixou. Ele sofreu um infarto quando viu toda aquela situação. Ele morreu no barco antes mesmo de colocar o colete salva-vidas”, declarou o apresentador.

“O ex-senador Agripino [Maia], dono da TV Tropical, que é a Record de lá, tratou minha família como se fosse dele e nos ajudou a coordenar as buscas que terminaram bem sucedidas, com o resgate do tio e do primo do meu cunhado”, concluiu.