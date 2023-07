Baby Tube: marca de Viih Tube e Eliezer anuncia parceria com a rede de brinquedos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/07/2023 - 8:10 Compartilhe

Quase dois meses após o lançamento de Baby Tube, marca de brinquedos para crianças de Viih Tube e Eliezer, que surgiu da necessidade de ter produtos que acompanhassem as fases da filha, o casal inicia um momento importante para a consolidação de seu negócio no mercado.

A grande novidade é que a empresa terá todos os produtos disponíveis para venda nos canais digitais e, posteriormente, em lojas físicas da Ri Happy a partir do dia 29 de junho.

Com mais de 196 lojas espalhadas pelo Brasil, a Ri Happy é considerada uma das maiores varejistas de brinquedos infantis do país. A proposta de Viih Tube e Eliezer é o aumento da distribuição dos produtos em larga escala, já que, até então, estão sendo vendidos somente pelo site próprio da marca, além de promover o posicionamento de Baby Tube como uma empresa que visa atender as necessidades de seus consumidores.

“Compreendemos as necessidades do público infantil, e temos o orgulho de sermos reconhecidos como a principal varejista de brinquedos do país”, afirmou Renata Barreiro, gerente de novos negócios do Grupo Ri Happy.

“Ao incluir a marca Baby Tube em nosso portfólio, estamos fortalecendo ainda mais nosso compromisso de oferecer aos nossos clientes uma seleção abrangente e de qualidade, reforçando o compromisso da Ri Happy em fornecer as melhores opções de brinquedos disponíveis no mercado. Estamos confiantes de que essa parceria será um verdadeiro sucesso”, completou.

À frente da empresa de marketing e criação, Mamutus, Eliezer dedica toda sua expertise como designer e empresário, estando à frente de todas as estratégias, operação e linha produtiva de Baby Tube.

“A ideia da parceria com a Ri Happy é ter a consolidação da marca Baby Tube com o público infantil, além de obter um crescimento, pois estamos falando de uma grande empresa do ramo. O objetivo também está em conseguir aumentar o poder de compra para que clientes que ainda não possuem a prática de compra pela internet, consigam ter acesso aos produtos em lojas físicas em breve”, diz Eliezer.

Recentemente, Eliezer e Viih Tube participaram de uma live no site da Ri Happy para dar todos os detalhes da novidade.

“Estou muito feliz com esta parceria. É uma conquista muito pessoal, porque a Ri Happy fez parte da minha infância e adolescência, comprando sempre com a mesma vendedora, na loja do Shopping Sorocaba”, disse a influenciadora.

“Hoje ver os produtos da Baby Tube na Ri Happy, com minha filha nos braços, pensando que agora é ela quem vai crescer com a Ri Happy, acompanhando cada fase da vida dela, é um marco muito especial. Tenho certeza de que será sucesso de vendas!”, finalizou.

