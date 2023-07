Baby do Brasil lembra sua busca espiritual e fala do trabalho como pastora: “Passei por quase todas as religiões que vieram na minha frente”

Hélio Gomesi Hélio Gomes https://istoe.com.br/autor/helio-gomes/ 14/07/2023 - 16:46 Compartilhe

Uma artista múltipla e magnética. Uma instituição da música brasileira há mais de 50 anos. Uma personagem peculiar e poderosa — no melhor sentido da palavra. Dona e catalisadora de uma voz com tantos adjetivos possíveis que fica até complicado traduzir.

Baby do Brasil nunca passou despercebida. E nunca passará.

Confira abaixo mais um trecho da entrevista exclusiva concedida pela cantora a IstoÉ. A seguir, Baby relata suas experiências religiosas e fala sobre seu trabalho como pastora do Ministério do Espírito Santo de Deus, em Nome do Senhor Jesus Cristo.

Baby do Brasil está em turnê com seu novo show, “In Concert”. Confira a agenda e encontre mais informações abaixo:

