Baby do Brasil gera polêmica ao pedir que vítimas de abusos sexuais liberem o perdão

[DISQUE 100 para denunciar violações de direitos humanos e DISQUE 180 para denunciar qualquer tipo de assédio contra a mulher]

Durante o culto intitulado “Frequência com Deus”, que reuniu dezenas de pessoas na casa noturna D-Edge, em São Paulo, na noite da última terça-feira, 11, a cantora e pastora Baby do Brasil, de 72 anos, gerou bastante polêmica ao sugerir que vítimas de abuso sexual devem perdoar seus agressores, inclusive quando se trata de um familiar.

Em sua pregação no culto, Baby apareceu com seu característico cabelo azul e roupas pretas, e incentivou o público a abandonar qualquer tipo de ressentimento.

“Perdoe tudo o que você tiver de ruim no seu coração, aqui, hoje, neste lugar. Perdoe! Se houve abuso sexual, perdoe! Se foi na família, perdoe!”, pediu ela. “Se é briga de família, mãe, filho, pai, perdoe!”, acrescentou.

Assista ao vídeo do momento da fala de Baby do Brasil:

“Se teve Abu50 s3xual? Perdoa!

Se foi da família? Perdoa!” DO BRASIL, Baby (2025) 🤢 pic.twitter.com/GYW9oNrVCW — COBAT (@artcobat) March 11, 2025

Repercussão nas rede sociais

A fala problemática de Baby repercutiu nas redes sociais, gerando uma série de críticas. “Que nojo desse vídeo! Uma vítima de abuso não tem que perdoar abusador nenhum”, disse uma internauta. “O que ela disse me parece criminoso. Achei um absurdo”, indignou-se outra.

Nyrton, um dos filhos da pastora, declarou em um comentário no Instagram: “Eu, como filho desta mulher e com muita decepção, deixo claro a todos: não apoio nada disso!! Nunca serei conivente com as loucuras e o fanatismo religioso da minha mãe! Que tristeza sem fim!!!”, lamentou ele.

Renato Ratier, dono da casa noturna D-Edge, que se converteu ao cristianismo em 2024, rebateu as críticas sobre o culto evangélico na boate em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

“Tem muito culto em hotel e, se você quiser chegar e pedir uma cerveja ali, você tem. Então, vai mais da consciência das pessoas”, justificou.

A reportagem de IstoÉ Gente entrou em contato com a assessoria de Baby do Brasil e procurou o Ministério Público do Estado de São Paulo, mas, até o fechamento desta matéria, ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto para declarações.

Baby do Brasil X Religião

Baby do Brasil, que é ex-vocalista dos Novos Baianos, se converteu ao cristianismo na década de 1990. Desde então, a cantora, que se define como uma “popstora”, tem profetizado sua fé.

Em entrevista ao UOL, em 2019, Baby disse que de início os evangélicos achavam que ela tinha se convertido para poder vender discos. “Quando percebi que as pessoas pensavam que eu estava entrando no gospel para faturar, eu falei que não ia colocar nenhum disco. Eu preciso dar mais provas para essas pessoas que estou aqui porque realmente tive um encontro com Deus. Isso até me arrepia”.

Baby já fez parte da Sara Nossa Terra, que é uma igreja evangélica neopentecostal. A vertente do protestantismo prega, entre outros assuntos, a ênfase na experiência emocional do cristão e a teologia da prosperidade, que ensina que a fé pode levar ao sucesso e “bênçãos materiais”.

A cantora passou a se descrever como uma “popstora”. Baby fundou a igreja Ministério do Espírito Santo de Deus em Nome de Jesus.

Baby do Brasil é mãe de seus filhos. Sua filha mais famosa, Sarah Sheeva, se define como “pastora-missionária” e é criadora do “culto das princesas”.

Como denunciar e buscar ajuda em casos de assédio sexual?

Para realizar denúncias de abusos sexuais contra menores, disque 181. Para casos envolvendo violência contra a mulher, disque 180. A identidade da pessoa denunciante pode ser mantida em sigilo.

Consulte também os endereços das delegacias especializadas no Mapa das Delegacias da Mulher.

Hospitais e postos de saúde públicos devem oferecer apoio imediato a qualquer pessoa que se apresente alegando ter sido violentada e necessitar de ajuda.