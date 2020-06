Babu Santana recebe alta do hospital e revela diagnóstico de diabetes

O ator Babu Santana publicou um vídeo na segunda-feira, 22, em que disse que já recebeu alta do hospital no Rio de Janeiro em que estava internado desde a sexta-feira, 19, após passar mal. Ele revelou que foi diagnosticado com diabete, e pretende cuidar mais da saúde.

“Estou passando para agradecer todo o carinho de vocês, fiquei muito emocionado. Estou me cuidando, estou bem. Esse susto veio para me alertar que eu preciso cuidar mais de mim”, comentou o ator em um vídeo publicado em sua conta no Instagram .

Babu confirmou a informação passada por sua assessoria na sexta-feira e disse que não foi diagnosticado com covid-19, mas sim com diabetes. “Eu quero estudar, entender sobre o assunto. Eu estou confiante e otimista para ter uma vida mais saudável, e tranquilo”, explicou o ator.

Além de agradecer pelo apoio ele também pediu para que os seguidores cuidem mais da saúde e, se puderem, façam seus exames regularmente. “Dias melhores virão para todos nós, está bom?”, concluiu Babu.

