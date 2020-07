Babu Santana mostra decepção com Marcela no BBB20 e critica Daniel: “Moleque”

Em entrevista ao programa “Sterblich não tem um talk show: o talk show”, do humorista Eduardo Sterblich, no Globoplay, o ator Babu Santana contou que a chegada de Daniel Lenhardt ao BBB20 acendeu a sua atenção dentro do confinamento.

“Eu pensei ‘não vou perder para esse moleque’. Eu depositei a maior energia nele. Ele era ‘out’ total do que eu penso. Mas, antes que perguntem, não tenho nada contra ele”, contou.

Babu também se mostrou decepcionado com o andamento da amizade que tinha com Marcela McGowan, que se tornou parceira de Daniel.

“Ela era uma pessoa que eu depositava muita esperança de ter uma convivência sadia e bacana. Quando não se estabeleceu o diálogo, o ponto de vista, olhares, foi muito estranho. Foi decepcionante”, disse.

