Babu Santana lança projeto ‘Mulheres da Música’

Depois de seu mais recente trabalho em Falas Negras, na Globo, Babu Santana anunciou mais uma novidade em sua carreira. O ator irá lançar o projeto Mulheres da Música, em live no Youtube, neste domingo, 13, às 20h.

Babu irá promover uma série de entrevistas e apresentações com artistas de diversos gêneros musicais, ao longo do mês de dezembro, no quadro do seu canal Fechado com o Paizão, ao longo do mês de dezembro.

“Este projeto me enche de alegria e satisfação. Poder usar meu canal pra exaltar meu povo preto e nossa arte é uma das minhas maiores realizações como artista e ser humano. As histórias que ouviremos, bem como as músicas, com certeza significam muito para a arte brasileira e nossa cultura”, contou ele ao Estadão.

Alguns dos nomes confirmados no projeto são Teresa Cristina, que cantará samba; Doralyce, com apresentação de Funk; Bia Ferreira, cantará Jazz, Blue, soul e rap; já Kmila CDD, trará sua vivência e musicalidade no Rap.

A live deste domingo irá marcar o início do projeto e também a comemoração dos cem mil inscritos do canal. Babu fará também uma retrospectiva comentando os melhores momentos do quadro Fechado com Paizão.

