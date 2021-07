Babu Santana lança projeto de lifestyle e saúde

Babu Santana lançou seu novo projeto audiovisual no Instagram. Intitulado de ‘Babu 90’, que faz menção ao desejo do artista em chegar nesse peso, a produção terá seis meses e, durante esse período, o ator produzirá conteúdos voltados às diversas áreas da sua vida, mas com foco em sua rotina, alimentação, exercícios e, também, em suas vivências após a descoberta do diabetes. Os conteúdos serão veículos toda segunda.

Mesclando entretenimento, conhecimento e saúde, Babu Santana apresenta ao público um pouco da sua intimidade. Com responsabilidade e propósito, saberemos como é a rotina de exames do artista e sua preparação; sempre com acompanhamento médico e de profissionais capacitados para auxiliar nessa jornada de mudanças de hábitos.

A ideia é que cada bloco traga novidades e seja um grande incentivo para os seguidores e fãs. O projeto também vai trazer a abordagem de conteúdos que mostrem como é trabalhar, ter uma rotina intensa de estúdio, viagens, ser pai e ainda ter o foco no emagrecimento. Com personalidade carismática e única, Babu também fará releituras de provas do Big Brother Brasil.

“Nosso corpo deve ser celebrado. E a ideia deste projeto é justamente mostrar como podemos nos sentir melhores com exercícios, bem como isso reflete em nossa saúde física e emocional, gerando também um impacto na autoestima. Devemos lembrar que nosso corpo é morada, é o lugar que habitamos 24 horas. Isso preciso de afeto e cuidado”, diz Babu.