Babu Santana expõe críticas por diferença de idade com namorada e declara: ‘Preconceito bobo’

O ex-BBB Babu Santana vem recebendo diversas críticas por ser 16 anos mais velho do que sua atual namorada, Livia Nascimento.

O ator em entrevista à jornalista Patricia Kogut, revelou sua opinião diante das criticas: ‘’As pessoas têm que ter o que falar. Eu respeito qualquer opnião, assim como quero que a minha seja respeitada. Mas a Livia é maior de idade, uma mulher independente e uma pessoa interessante’’, comentou Babu.

‘’As diferenças só competem a mim e a ela. Esses preconceitos bobos, esse disse me disse…Não me interessa a opinião alheia nesse sentido. Estamos juntos de forma consensual’’, complementou o ex-BBB.

Babu tem 41 anos e evita expor seu relacionamento por completo: ‘’A gente se conheceu nas andanças da vida e foi se aproximando até consumar um namoro. Há ocasiões que à vida pertencem’’, declarou ele.

O casal assumiu o namoro em julho, Livia também rebateu a comentário de um internauta que dizia que ela tinha idade para ser filha do ator e estava interessada apenas no dinheiro de Babu: ‘’Amor, muitos beijos para você e mais amor no seu coraçãozinho’’, disse Livia.

