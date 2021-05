Babu Santana e João Luiz participarão de ‘Trace Trends’, do Globoplay

Os ex-BBBs Babu Santana e João Luiz foram escolhidos para apresentar a nova temporada do “Trace Trends”, programa do Globoplay. Além deles, Xan Ravelli e Alberto Pereira também estarão na atração, que promete bate-papos sobre questões afrourbanas, sociais, culturais e econômicas.

A estreia da nova temporada está prevista para dia 23 de junho e todas as sextas-feiras seguintes pela plataforma, enquanto a partir do dia 25 às 17h, o programa será transmitido pelo Multishow. O professor de geografia terá um quadro em que mostrará diversas iniciativas desenvolvidas por jovens periféricos do Brasil, assim como suas histórias e projetos.

Já o ator terá o quadro “Fala Babu”, em que compartilhará suas experiências e vivências pessoais, além de responder dúvidas e dar conselhos ao público.

