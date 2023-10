Babu Santana é convidado por ministra Margareth Menezes para evento político em prol do setor cultural

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/10/2023 - 3:11 Para compartilhar:

Nesta quarta-feira, 25, o ator Babu Santana marcou presença na cerimônia de lançamento da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, a convite da ministra da cultura Margareth Menezes. O evento ocorreu no Museu Nacional da República, em Brasília.

A política lançada pelo Governo Federal deve destinar 15 bilhões de reais nos próximos 5 anos ao setor cultural do país. Considerada como o maior investimento da história no setor cultural pelo Ministério da Cultura, a medida foi celebrada pela ministra juntamente com outros artistas, além de Babu, e autoridades, como a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, o deputado federal Marcelo Queiroz (PP-RJ), presidente da Comissão de Cultura da Câmara, e a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ), autora do projeto que deu origem à Lei Aldir Blanc.

Ainda este ano, Babu recebeu a medalha Tiradentes, maior honraria oficial do Estado do Rio de Janeiro, no Plenário da ALERJ. O prêmio foi recebido em reconhecimento à sua carreira de ator e também ao trabalho de levar cultura às favelas cariocas por meio do grupo de teatro Nós do Morro, onde foi revelado e do qual é um dos diretores.

