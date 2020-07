Babu Santana curte dia na piscina com filhos e sobrinha

No Rio de Janeiro, Babu Santana aproveitou o dia ao lado dos filhos e da sobrinha em sua casa. O ator curtiu o dia de inverno na piscina e compartilhou o momento através de seu Instagram.

Na legenda de sua publicação, Babu escreveu: “Um pouco de vitamina D com a família. Curtindo um sol com meus filhos e minha sobrinha”. O ex-BBB se recupera de uma internação feita no mês passado, onde foi diagnosticado como portador de diabetes.

Após o término do Big Brother Brasil 20, Babu Santana alugou uma casa da Ilha da Gigóia, localizada na zona oeste do Rio de Janeiro. A nova casa do ator tem dois andares e conta com estúdio, piscina e escritório.

