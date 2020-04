Babu falou de Ganso: Listamos jogadores que prometiam e não foram aquilo que se esperava

O participante do BBB 20, Babu, comentou sobre a carreira de Paulo Henrique Ganso, que prometia muito mais do que apresenta hoje, jogando no Fluminense. Com base na declaração do brother, o L! mostra outras promessas que não vingaram no futebol, como Jean Chera e Negueba.