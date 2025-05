Babi Cruz atualiza estado de saúde de Arlindo Cruz

Babi Cruz, mãe dos filhos de Arlindo Cruz, utilizou as redes sociais do sambista para atualizar seu estado de saúde. Em vídeo, publicado nesta segunda-feira, 5, a mãe dos filhos do cantor disse que ele está estável.

“Ele está se recuperando. Mais uma vez passamos por uma provação muito forte. Definitivamente, eu não conheço ninguém tão forte, com tanta vontade de viver como o Arlindo”, disse ela.

O artista foi internado na última terça-feira, 29, após receber diagnóstico de pneumonia. Seu quadro estava “estável, com sinais vitais preservados e sob os cuidados necessários”, na época, porém, devido ao seu estado de saúde delicado, foi necessária a internação para monitoramento adequado.

+ Arlindo Cruz é internado com pneumonia no Rio de Janeiro

“O Arlindo supera o insuperável. Ele está se recuperando bem. A cada momento a gente consegue ter melhoras. Vamos continuar com as orações. Força, fé e foco na vida”, comemorou Babi.

Por fim, disse: “É uma luta de anos e tenho certeza que seremos vitoriosos no destino que Deus e os Orixás nos permitir. Daremos noticias do Arlindo sempre que tivermos alguma novidade do quadro, que se mantém estável, através de nossa assessoria pelas plataformas oficiais”.

Em março de 2017, Arlindo Cruz sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico, depois de passar mal em casa, e ficou quase um ano e meio internado. Desde então, ele lida com as sequelas da doença, não se locomove e não fala.

Em 2024, o cantor foi internado com uma infecção respiratória, fez tratamento com antibiótico venoso e recebeu alta dias depois. Já em agosto de 2023, ele teve caxumba bacteriana e ficou quase um mês sob supervisão médica.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Babi Cruz (@babicruz10)