BA: ‘Venho sofrendo ameaças’, diz jovem agredida pelo ex-namorado com pedradas

Uma adolescente de 16 anos denunciou o ex-namorado, de 17 anos, por agressão em Iaçu (BA). De acordo com a vítima, no último sábado (17), ela foi a uma pizzaria com um grupo de amigo e na volta ficou na porta de casa conversando com eles. Foi quando o ex-namorado apareceu e a agrediu com pedradas. As informações são do G1.

A agressão causou ferimentos no queixo e ombro da vítima. Conforme o depoimento dela na delegacia, o casal terminou há dois anos, mas o rapaz não aceita o fim e, por isso, a persegue. “Eu venho sofrendo ameaças via redes sociais, onde as ameaças dizem: ‘eu vou acabar com sua vida. Você não vai ser mais de ninguém se não for minha’”, contou a jovem ao G1.

Segundo a Polícia Civil, o rapaz foi ouvido na delegacia e liberado após depoimento. Como envolve dois menores de idade, o caso foi encaminhado ao Ministério Público para que seja enquadrado na Lei Maria da Penha. De acordo com Ítallo Bruno Araújo, delegado responsável pelo caso, uma medida protetiva de urgência foi solicitado para a adolescente.

